特朗普與卡尼會晤　事前稱無法理解為何要補助加拿大

加拿大總理卡尼（Mark Carney）5月6日到訪白宮，與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）舉行會面，料將聚焦討論經濟、貿易及安全夥伴關係等議題。 特朗普在此前表示，期待與卡尼會面及合作，但重申不認為美國需要加拿大的汽車、能源或木材，並質疑加拿大對美國過度依賴，「他們（加拿大）需要我們提供一切！」但美國只需要對方的友誼。



特朗普在兩人即將會面前於網上發帖，稱無法理解為何美國向加拿大提供免費軍事保護，以及許多其他東西後，還要每年向加拿大提供2000億美元的補貼。

特朗普稱，美國不需要加拿大的汽車、能源、木材，「我們不需要他們擁有的任何東西，除了他們的友誼，希望我們能永遠保持這種友誼。另一方面，他們需要我們提供一切！」他表示，將在與卡尼會面時，提出相關問題。