特朗普：出訪中東前將有「非常重大公告」　不一定與貿易有關

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）5月6日與加拿大總理卡尼（Mark Carney）會晤時，向媒體稱在訪問中東之前，將發表一項「非常非常重大的公告」。特朗普未透露內容，但稱內容將非常正面。特朗普預定下周出訪沙特阿拉伯、阿聯酋和卡塔爾。



+ 4

稱《美墨加貿易協定》將重新談判

特朗普表示，該公告「非常非常正面」，料在周四（8日）、周五（9日）或下周一（12日）出發前宣布。他表示，這將是多年來就某個主題做出的最重要聲明之一。他向記者們稱，「這個主題非常重要。所以你們都會來這裏（白宮）」。卡尼在旁不禁表示緊張，引得媒體大笑，他隨後感謝特朗普的招待及領導能力。

特朗普其後談及與加拿大的貿易關係、對中國徵收145%關稅的影響，並澄清該公告「不一定與貿易有關」、「我不希望你們認為一定與貿易有關」。另外，他談到明年到期的《美墨加貿易協定》（USMCA），稱很快將重新談判，雖然仍在考慮「是否有必要」重新談判，但指其中一些內容必須改變。