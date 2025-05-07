巴西美女網紅赴日旅遊　返國前遭發現陳屍起火民宿　警拘1疑犯

巴西30歲女網紅博爾熱斯（Amanda Borges da Silva）4月獨自一人到日本東京旅行，原預定5月1日返國，卻於回國前夕突然失去聯繫，最後被發現陳屍在千葉縣成田機場附近的一間起火Airbnb民宿內。當地警方其後於3日，逮捕一名31歲斯里蘭卡籍男子。



綜合外媒報道，博爾熱斯擁有文學學士學位和語言學碩士學位，在Instagram上更是擁有超過一萬名的追蹤者。她上月為觀看4月6日舉行的F1賽車日本大獎賽，獨自前往日本旅遊。

在日本旅遊期間期間，她還去了東京迪士尼樂園、富士山等知名的觀光景點，並在社交媒體IG寫上「我愛日本」、「愛上這個國家」等留言。有巴西當地媒體稱，她於返國前曾與母親通話，並指她在日本感到安全。

然而直到1日，博爾熱斯在起飛前2小時突然失去聯絡，其遠在巴西的男友感不安，遂向日本警方報案。警方其後赴成田市一座兩​​層公寓樓、博爾熱斯身處的民宿調查，卻發現她已於火場中葬身。

警方表示，火災於1日上午9時左右發生，大火燒毀整個民宿，才發現博爾熱斯陳屍民宿內，法醫正在釐清其確切死因。

警方提到疑犯注意到涉事地方起火，惟沒有試圖滅火就離開現場，導致火勢持續蔓延。因此他們以涉嫌縱火或未撲滅火源導致火災為由逮捕後者，疑犯則辯稱他是太驚慌才會這樣做。