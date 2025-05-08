習近平抵克里姆林宮出席俄羅斯歡迎儀式　與普京會談

中國國家主席習近平周四（8日）抵達克里姆林宮，出席在克里姆林宮舉行的歡迎儀式，並與俄羅斯總統普京（Vlamidir Putin，又譯普丁或蒲亭）舉行會談。



中國國家主席習近平周四（8日）抵達克里姆林宮，出席在克里姆林宮舉行的歡迎儀式，並與俄羅斯總統普京（Vlamidir Putin，又譯普丁或蒲亭）舉行會談。（Reuters）

中國國家主席習近平周四（8日）抵達克里姆林宮，出席在克里姆林宮舉行的歡迎儀式，並與俄羅斯總統普京（Vlamidir Putin，又譯普丁或蒲亭）舉行會談。（Reuters）

兩人先進行小範圍會談。習近平稱，很高興應老朋友普京的邀請再次訪問俄羅斯並出席衛國戰爭勝利80周年慶典，中國將與俄羅斯共同承擔世界大國特殊責任，將堅定維護中俄和廣大發展中國家權益，中方願同俄方共同推動平等、有序、多極化、包容的經濟全球化。

普京感謝習近平來到莫斯科參加衛國戰爭勝利80周年慶典。習近平與普京隨後將進行大範圍會談。

習近平周四（8日）與普京會面。（影片截圖）

新華社周三報道，習近平乘坐專機抵達莫斯科，對俄羅斯進行國事訪問並出席紀念蘇聯偉大衛國戰爭勝利80周年慶典。習近平是應普京邀請到訪，其乘專機抵達莫斯科伏努科沃專機機場時，俄羅斯副總理戈利科娃（Tatiana Alexeyevna Golikova）等政府高級官員熱情迎接。

習近平抵步後發表機場講話，稱訪問期間將同普京會晤，就雙邊關係、務實合作，以及共同關心的重大國際和地區問題深入溝通，為推動中俄新時代全面戰略協作夥伴關係發展，注入強勁動力。陪同習近平出訪的有中共中央政治局常委、中央辦公廳主任蔡奇，中共中央政治局委員、外交部部長王毅等。

習近平抵達俄羅斯的畫面：

稱已打造新時代中俄戰略協作精神

習近平在機場講話中指出，中國和俄羅斯是搬不走的好鄰居，患難與共的真朋友，打造了以永久睦鄰友好、全面戰略協作、互利合作共贏為內核的新時代中俄戰略協作精神。獨立自主、成熟堅韌的中俄關係不僅給兩國人民帶來巨大福祉，也為維護全球戰略穩定、推進平等有序的世界多極化作出重要貢獻。

今年是世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是聯合國成立80周年。面對加速演進的世界百年變局和變亂交織的國際形勢，中俄兩國作為世界主要大國和聯合國安理會常任理事國，將攜手捍衛二戰勝利成果，堅定維護以聯合國為核心的國際體系，和以國際法為基礎的國際秩序，堅決反對霸權主義和強權政治，踐行真正的多邊主義，推動構建更加公正合理的全球治理體系。

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中國外交部發言人周日宣布，習近平7日至10日對俄羅斯進行國事訪問並出席在莫斯科舉行的紀念蘇聯偉大衛國戰爭勝利80周年慶典。

克里姆林宮稱，訪問期間，雙方將重點討論進一步發展俄中全面戰略協作夥伴關係的核心問題，以及國際和地區議程中的緊迫問題，普京與習近平還將簽署一連串雙邊政府間、跨部門文件。

俄羅斯駐中國大使莫爾古洛夫（Igor Morgulov）2月表示，中國國家主席習近平接受俄羅斯邀請，5月將在莫斯科出席衛國戰爭勝利日慶祝活動，習近平亦已邀請普京9月訪華，出席中國的二戰結束紀念日。

5月9日勝利日是俄羅斯為紀念戰勝納粹德國而設立的節日，而今年正值二戰結束80周年。