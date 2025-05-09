教宗選舉｜美國樞機主教普瑞弗斯特獲選為新教宗｜直播

88歲教宗方濟各（Pope Francis）4月21日逝世後，梵蒂岡5月7日起舉行秘門會議（conclave）選舉新教宗。至羅馬時間5月8日傍晚6時，西斯汀教堂（Sistine Chapel）煙囪冒出白煙，象徵選出第267任新教宗。 一名資深樞機其後在露臺上向聖彼得廣場等候的信眾宣布，來自芝加哥的69歲美國樞機普瑞弗斯特（Robert Prevost）獲選為新教宗，成為首位來自美國的教宗。



梵蒂岡直播畫面：

據路透社報道，當地時間5月8日（周四）徬晚約6時，梵蒂岡西斯汀教堂頂部的煙囪冒出白煙，代表133名羅馬天主教樞機完成秘門會議，成功選出新教宗。

每日4輪投票 兩次放煙通報結果

根據程序，秘門會議每日最多可進行4輪投票。8日的4輪投票，分別在當地上午10時30分、正午12時；傍晚5時30分及晚上7時。西斯汀教堂只會在第2輪，以及第4輪投票結束後，以煙囪通報結果。

如果在9日的會議、即連續3天仍無法選出教宗，投票將暫停一天，讓樞機們祈禱及非正式討論。恢復投票後，每7輪沒有結果須再次暫停。如果經多輪投票仍無結果，將從得票最多的兩名候選人中做選擇，以獲得三分之二選票、即89票者當選。

2025年5月7日，梵蒂岡展開新教宗選舉，群眾聚集在聖伯多祿廣場觀看螢幕，畫面顯示樞機主教團已進入西斯汀教堂（Sistine Chapel）。（Reuters）

根據程序，樞機主教團的一名代表將在聖伯多祿大殿（St. Peter’s Basilica）主陽台上，以拉丁語宣讀 「我們有了新教宗」，向熱切等待的信徒公布消息。

新教宗會先接受任務，並決定稱號，接著進入西斯汀教堂的「眼淚的房間」，換上象徵性白色法衣，最後現身聖伯多祿大殿主陽台向全球發表講話。

2025年5月7日，梵蒂岡展開新教宗選舉，群眾聚集在聖伯多祿廣場觀看螢幕，畫面顯示樞機主教團已進入西斯汀教堂（Sistine Chapel）。（Reuters）

最長選舉花近3年 方濟各當選歷5輪投票

歷來當選的266位教宗當中，絕大多數都是歐洲人，而方濟各出生在阿根廷，是1,300年來首位非歐洲籍教宗。而今次有資格投票的樞機主教，除大多數屬方濟各親自任命，但只有不到一半是歐洲人，為史上首見。外界分析，新教宗很可能延續方濟各路線。

教宗選舉的平均持續時間約為3.2天，有時僅需數小時，最長或要好幾年。2013年選舉持續大約24小時、歷經5輪投票終由方濟各當選。但有時選舉可能會更久，例如13世紀的一次選舉花了1,006天，即接近3年時間；18世紀的另一場選舉則持續了4個月。