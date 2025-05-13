特朗普簽署行政命令降低美國藥價　專家：恐難執行

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）5月12日簽署行政命令，指示美國製藥商降低藥品價格，與其他國家的藥價看齊。但分析師和法律專家表示，這項行政命令將難以執行。



該命令為製藥商制定了未來30天內的價格目標，如果這些公司沒有取得「顯著進展」，將採取進一步行動降低價格。

特朗普在記者會上表示，若美國國內藥價與其他國家不匹配，政府將徵收關稅。他還表示尋求將關稅削減59%至90%：「大家都應該平等，大家都應該付出同樣的價格。」

2025年5月12日，美國總統特朗普在白宮羅斯福廳舉行的新聞發布會上，與美國衛生與公共服務部部長小羅伯特甘迺迪一起，手持關於處方藥定價的行政命令。（Reuters）

但據路透社報道，投資人、分析師及藥物定價專家表示，這項命令並不如他們所擔心的那麼糟糕，因為他們質疑這項命令將如何執行。

美國支付的處方藥價格最高，通常比其他發達國家高出近三倍。特朗在第一任期內試圖讓美國藥價與其他國家保持一致，但遭到法院的阻撓。

行政命令還表示，若製藥商未能達到政府期望，政府將制定規則將藥品價格降低到國際水平，並考慮採取一系列其他措施，包括從其他發達國家進口藥品和實施出口限制。