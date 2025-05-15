加沙饑荒蔓延物資卻卡邊界外　人道工作者揭巴人吃草維生

以色列自2025年3月2日對加沙實施全面封鎖，糧食、食水、燃料及藥物均被禁止進入，造成加沙人道主義形勢不斷惡化。僅剩的220萬人口中，幾乎一半都是兒童。流離失所的大人和孩子每天一邊躲避空襲，一邊要承受不斷惡化的飢荒。在當地支援的人道主義工作者守着大批被攔在關卡外的救援物資，卻眼睜睜看着越來越多孩子因為營養不良、缺水和疾病死去。



「这不仅仅是一场危机。這是一種崩塌，是基本生存的崩塌，是尊严的崩塌，是國際秩序的崩塌。」——來自樂施會（Oxfam）的Bushra Khalidi如此形容。



5月14日，5名負責巴勒斯坦或加沙地區的人道組織在線上向記者分享加沙的嚴峻形勢，他們說，當前加沙人道形勢惡化完全是人為政治化封鎖所致。

加沙人吃草、飼料維生

樂施會（Oxfam）巴勒斯坦領土政策負責人Khalidi在西岸工作，分享前她坦言：「如果我情緒激動，我深感抱歉，但過去19個月來我一直在重複同樣的話，每次重複都無比艱難。」 她稱，食物極度匱乏下，加沙居民被迫靠動物飼料和煮草維生，「家家戶戶都開始宰殺馬匹——在我們文化中這不可想像，將這些視為神聖的動物給孩子餵食。我們甚至看見人們從污水中捕捉烏龜煮食。」

Khalidi說：「这些都不是象征性的画面。这就是现在的日常生活。」

樂施會（Oxfam）巴勒斯坦領土政策負責人Khalidi

法國世界醫生組織（MDM）的統計數據顯示，加沙目前每5名孕婦和4名兒童中就有1人遭受嚴重營養不良，情況堪比尼日利亞和也門，後兩個國家的人口幾十年來都在營養不良下掙扎。

Khalidi在加沙的姐夫Hasan告訴她，孩子们一天中的大部分时间都感到头晕，「不是因为他们生病了，而是因为他们饿了。」法國無國界醫生組織加沙協調員Amande Bazerolle稱：「即便你買得起食物，但（加沙）也無食物可買。」

除食物外，乾淨的水也很難獲取。Bazerolle說：「加沙九成水源設施已遭破壞，居民每日僅靠不到五公升的水勉強維生，為爭奪水源不時發生衝突。」她強調，這一切本可避免：「完全是人為造成的災難」。

圖為2025年5月14日，在加沙北部傑巴利耶（Jabalia），巴勒斯坦民眾等待慈善機構分發食物。（Reuters）

「以飢餓為武器」

Khalidi表示，Oxfam已準備好供加沙的基礎物資，但以色列封鎖所有物資運送通道：「我們的水網維修請求遭到拒絕。我們的糧食援助被刻意拖延放行。因為一些莫名其妙的理由，運送重要補給品的卡車就被拒絕進入。」

以色列雖聲稱為加沙民眾提供援助，但為了獲得食物，加沙人只能在私人軍事承包商經營的指定隔離區爭搶。Khalidi直言，以色列提供的資助遵循這樣一種邏輯：如果你因年老或身患殘疾而至無法移動，那你就不配吃飯。

「人道主义不是随便贴在口粮盒上的标签。人道主义并不是因为某个政府或基金会将其称为『人道主义』，它之所以是 『人道主义』，是因为它坚持了公正、独立和人道的原则。当这些原则被剥夺，而且正在被剥夺，你就不是在资助物資。你们资助的是控制。你们资助的是将物資武器化。」