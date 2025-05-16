英國任命前港督衛奕信之子魏磊出任駐華大使
撰文：成依華
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英國政府5月16日公布，任命前港督衛奕信之子魏磊（Peter Wilson）出任駐華大使。
魏磊最新在社交網站用中文發帖稱，他1981年首次到北京，90年代、00年代在北京生活過幾年，很榮幸8月回到中國擔任英國駐華大使。
他指會在這個對全球都重要的時間點，領導英方在中國的團隊，為實現英國利益推進與中國的聯繫。
路透社早前在2月20日引述三位消息人士報道，英國政府計劃委任能講流利普通話的外交官魏磊（Peter Wilson）出任新的駐華大使，其父親是曾在1987至1992年擔任港督的衛奕信（David Wilson）。
兩名消息人士當時透露，魏磊曾短暫擔任前首相約翰遜（Boris Johnson）的首席私人秘書，並擔任英國駐荷蘭和巴西大使，他預計將在未來數月內接替現任駐華大使吳若蘭（Caroline Wilson）。
根據英國外交部網站上的簡歷，魏磊曾在英國駐北京大使館工作，1995至1998年擔任初級外交官，其後2007至2010年擔任政治顧問。
中英關係自工黨政府去年7月上台後逐漸回暖，財政大臣李韻晴（Rachel Reeves）和外交大臣林德偉（David Lammy）先後訪華。
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