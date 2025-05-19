拜登確診前列腺癌且轉移骨骼　正與家人及醫生探討治療方案

美國前總統拜登（Joe Biden）的辦公室5月19日發聲明表示，82歲的拜登被診斷出患有「惡性」前列腺癌，癌細胞已轉移到骨骼，拜登和家人正在與醫生一起探討治療方案。



特朗普夫婦2025年1月20日早上抵達白宮，與卸任在即的拜登及其妻子吉爾茶聚，圖為4人在白宮門前合照（Reuters）

聲明稱，拜登於上周五（16日）出現泌尿症狀後，經檢查發現前列腺結節，隨後確診為前列腺癌。其辦公室表示，雖然結果顯示拜登罹患代表了一種更具侵襲性的癌症，但這種癌症似乎對荷爾蒙敏感，因此可以進行有效的治療。

2023年，拜登接受體檢後也曾證實患癌，時任白宮醫生奧康納（Kevin O'Connor）聲明，指2月為拜登檢查時移除的組織，經檢查確認為基底細胞癌（basal cell carcinoma），現時所有癌組織都已經移除。

拜登於去年11月的總統大選中，敗於對手特朗普（Donald Trump，又譯川普），於今年1月20日卸任總統。