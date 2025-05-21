歐盟通過第17輪對俄制裁　針對影子艦隊船隻　英國新增100項制裁

歐盟就烏克蘭戰爭對俄羅斯實施新一輪的制裁，正式通過針對俄羅斯的第17輪制裁措施。



歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）星期二（5月20日）在社交媒體X（舊稱Twitter）的一篇貼文中表示，制裁主要目標為莫斯科近200艘「影子艦隊」油輪、侵犯人權行為以及綜合威脅。

圖為2022年3月8日路透社的設計圖片，可見原油桶和抽油泵的模型被置於歐盟及俄羅斯的旗幟前方。（Reuters）

新華社引述卡拉斯指，歐盟正在醖釀更多針對俄羅斯的制裁措施。俄烏衝突持續時間越長，歐盟制裁會越嚴厲。

西方國家指責俄羅斯利用油輪等商用船隻逃避西方制裁，將這些商用船隻稱為「影子艦隊」（Shadow fleet）。

2025年5月8日，波蘭華沙，歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）在歐盟外交部長非正式會議上，與波蘭外交部長西科爾斯基（Radoslaw Sikorski，不在圖中）出席聯合新聞發布會。（Reuters）

英國制裁俄羅斯軍事能源和金融部門

與此同時，英國政府發布的聲明顯示，英國在對俄羅斯的制裁制度下增加了82項新指定和18項新規範，目標為俄羅斯軍事、能源和金融部門。英國說，這100項制裁措施是在俄羅斯上周末對烏克蘭城市發動無人機襲擊之後實施的，這是烏克蘭戰爭期間規模最大的無人機襲擊。

2022年8月17日，俄羅斯阿拉比諾（Alabino），2022國際軍隊科技論壇期間，圖為俄軍伊斯坎德爾導彈車（Iskander-E）正在運作。（Reuters）

英國說，新措施針對的是俄羅斯的伊斯坎德爾戰術導彈系統（Iskander）等武器系統的供應鏈、克里姆林宮資助的訊息行動、幫助俄羅斯逃避制裁的金融機構，以及俄羅斯所謂的「影子油輪艦隊」中的船隻。

路透社引述英國外交部長林德偉（David Lammy）20日的話指：「我們敦促（俄羅斯總統普京，Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）立即達成全面、無條件的停火協議，以便就公正持久的和平進行談判。」

他說：「我們已經表明，拖延和平努力只會加強我們幫助烏克蘭自衛的決心，並利用我們的制裁來限制普京的戰爭機器。」

本文獲《聯合早報》授權轉載。

