美國國務卿魯比奧：美國不會在世界舞台「退群」

路透社報導，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）5月20日首次以國務卿身份出席參議院外交委員會的聽證會，並與前同僚激烈交鋒，有部份參議員指責他不敢違抗總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的命令，還說後悔投票支持他的提名。魯比奧重申，美國並沒有退出世界舞台，並為削減對外援助和外交預算辯護。



魯比奧表示，他所監督的改革目的，「不是要瓦解美國的外交政策，也不是要讓我們退出世界舞台」，還列舉他上任以來的出訪經歷說：「我在18周內訪問了18個國家，這聽起來不像是『退群』。」

他又在聽證會上稱，美方將不會在外長及國家元首層面，參與11月在南非舉行的20國集團領導人會議，指南非在國際及跨國組織上，多次作出違背美國利益的行為。

2024年6月14日，南非新一屆國民議會開會選出總統，現任總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）成功連任。（Reuters）

魯比奧及美國財長貝森特早前已經缺席，20國集團的外長及財長會議。 南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）正訪問美國，稍後將與特朗普會談，討論雙邊、全球和地區議題。

在特朗普政府上台後，美國與南非的關係明顯轉差，特朗普因為不滿南非的土地政策，削減對南非的財務援助。而南非在國際法庭上，對美國盟友以色列提出種族滅絕訴訟，亦加劇兩國關係緊張。南非駐美國大使拉蘇爾更因為指特朗普，正在引領全球白人至上主義運動，被華府列為不受歡迎人物，遭驅逐出境。