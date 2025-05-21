以巴間接停火談判再次陷入僵局　內塔尼亞胡決定召回高級談判小組

以色列與巴勒斯坦武裝組織哈馬斯之間的間接停火談判再次陷入僵局。以色列總理辦公室5月20日表示，以方已接受美國提出的釋放被扣押人員提議，批評哈馬斯仍堅持拒絕立場。總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）已決定從卡塔爾首都多哈召回高級談判代表，回到以色列進行磋商，而團隊負責基本工作的人員會繼續留在當地待命。



哈馬斯則發聲明強調，以色列代表團在沒有任何達成協議的權力的情況下，仍被派往多哈談判，批評內塔尼亞胡是「假談判拖時間」。

加沙地區連日受戰火影響面臨嚴重人道主義災難，以色列日前受國際壓力同意開放加沙過境點，讓救援物資進入加沙。

路透社2025年5月20日獲得的這張照片顯示，一輛滿載援助物資的貨車停在以色列和加沙之間的 Kerem Shalom過境點，位於以色列一側。（Reuters）

不過，聯合國秘書長發言人杜加里克（Stéphane Dujarric）指出，雖然以色列周一放寬長達11個星期的封鎖，向凱雷姆沙洛姆口岸的巴勒斯坦一側運送更多物資，但加沙民眾目前尚未得到任何人道主義援助。聯合國人員一直等待以色列批准領取物資，但等了幾個小時仍無法將物資運進聯合國的倉庫。