以色列駐美使館職員遭槍殺　內塔尼亞胡：英法加領導人違背人性

以色列駐華盛頓大使館2名職員周三（21日）晚在一間猶太博物館附近遭槍殺，槍手被捕時高呼「解放巴勒斯坦」。以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）周四發表講話，將案件歸咎於反猶太主義和英國、法國和加拿大領導人支持哈馬斯（Hamas），並批評三國領袖「站在人性錯誤的一邊」(wrong side of humanity）。



據路透社報道，以色列外長薩爾（Gideon Saar）22日指責歐洲官員近期的言論是「有害的反猶太主義煽動」（toxic antisemitic incitement），造成對以色列的敵對氣氛，導致兩名以色列駐華盛頓大使館的工作人員被槍殺。

法國外交部發言人Christophe Lemoine駁斥以色列的指責，稱其毫無道理且令人憤慨：「法國過去、現在和將來都將繼續毫不含糊地譴責一切反猶太行為。」

2025年5月22日，以色列駐美國大使館發布這張照片。圖為21日在華盛頓一座猶太博物館外遭到槍殺的2名大使館工作人員，利辛斯基（Yaron Lischinsky，右）和米爾格里姆 （Sarah Lynn Milgrim，左）。他們是一對情侶。（Reuters）

▼內塔尼亞胡發片批評英法加領導人：

在同日上傳的一段影片中，以色列總統內塔尼亞胡稱槍殺案是卑鄙的仇恨行為和反猶太主義行為，並指這與以色列因加沙戰爭而面臨的日益敵對的氣氛有關。他指控巴勒斯坦哈馬斯極端分子屠殺、強姦、活活燒死嬰兒，並指責西方國家支持哈馬斯幫助「屠殺猶太人」。

2025年5月21日晚上，以色列駐華盛頓特區大使館2名職員在一間猶太博物館附近遭槍殺，槍手被捕時高呼「解放巴勒斯坦」。以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）22日發表講話，將案件歸咎於反猶太主義和英法加領導人支持哈馬斯，並批評三國領袖「站在人性錯誤的一邊」。（X/@ ArchRose90影片截圖）

他猛烈抨擊法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）、英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）和加拿大總理卡尼（Mark Carney）命令以色列立即停止攻打加沙：「我對這三位領導人說，當哈馬斯感謝你們時，你們正站在正義、人性和歷史錯誤的一邊。」