曾嫌專機比中東國家元首小　特朗普稱卡塔爾贈機「實在太大了」

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）此前考慮將卡塔爾（Qatar）政府贈送的一家波音747-8飛機改裝，或用作總統專機「空軍一號」，引發許多人指責特朗普以權謀私。特朗普5月28日在白宮答記者問時則稱，這架飛機過大，不適合作為他的專機。



特朗普周三在橢圓辦公室表示：「我得到了一架漂亮、巨大、氣派的免費飛機，給美國空軍用的，好嗎？但坦白說，它實在太大了。」

據《衛報》報道，卡塔爾贈送的客機長約76米，比現役的「空軍一號」波音747-200B長5.5米。

特朗普早前接受士霍士新聞（Fox News）採訪時抱怨，現在的「空軍一號」太小，說自己出訪中東時「看到沙特阿拉伯、阿聯酋、卡塔爾，看到這一切，他們大多數都是全新的（波音）747，然後你看到我們的飛機在旁邊，這看上去就像另一架飛機一樣。」

他稱：「它（空軍一號）要小的多，遠沒有那樣令人印象深刻。」

在白宮見媒體時，現場有記者提問這架飛機會否作為總統專機「空軍一號」使用。特朗普僅表示這架飛機目前在美國，正按軍用標準改裝。他稱不清楚改裝費用，但猜測「比建造一架新飛機要少得多」。

目前飛機正在德州聖安東尼奧（San Antonio）一個機場接受改裝以滿足總統要求。據美國《財富》雜誌（Fortune），改裝該飛機或需10億美元公帑。