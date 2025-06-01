俄羅斯布良斯克州橋樑倒塌　至少1死多人受傷｜有片

路透社6月1日報道，與烏克蘭邊境接壤，俄羅斯布良斯克州（Bryansk）一座橋樑倒塌，現場一片狼藉。塔斯社（TASS）其後報道，在布良斯克州有一列火車出軌，一名司機不幸身亡。有報道指現場有一列火車行駛期間出軌，撞上了倒塌的橋樑。



據路透社報道，布良斯克州長Alexande Bogomaz表示，橋樑坍塌發生在維戈尼奇斯基區（Vygonichskyi district）一條聯邦公路沿線。

路透社的報道引述俄羅斯的Baza和SHOT Telegram頻道，該頻道經常發布來自安全部門和執法部門的消息，他們指一列客運火車撞上了倒塌的橋樑。

網上流出疑似事發現場的影片，一列火車撞到倒塌的橋樑：

Baza頻道在沒有提供證據的情況下報告稱，根據初步信息，橋樑被炸毀。

路透社無法獨立核實Baza和SHOT的報道。烏克蘭方面尚未發表任何評論。

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據路透社報道，自俄羅斯三年多前全面入侵烏克蘭並引發俄烏戰爭以來，烏方持續不斷地對與烏克蘭接壤的布良斯克、庫爾斯克（Kursk）和別爾哥羅德地區（Belgorod）進行跨境砲擊、無人機襲擊和突襲。

俄羅斯應急部門在Telegram上表示，已向到達現場工作的消防和救援部隊增派人員。