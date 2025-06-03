李在明：韓美同盟是根基但沒必要敵對他國　將穩定管理與華關係

韓國第21屆總統選舉周二（3日）正式投票，共同民主黨候選人李在明表示，韓美同盟是韓國外交的根基，但沒有必要將與其他國家的關係敵對化。



李在明周一舉行大選前最後一場記者會時稱，當選後會推行實用的外交政策，不管是中國，還是日本、俄羅斯、美國，都需要建立友好關係，但是韓美同盟是韓國外交的根基，這是現實，非常重要，他認為，未來需要持續擴展加深韓美同盟。但是，世界供應鏈是不能與理念問題完全一致，韓美日合作關係也需要重點關注，但是，也沒有必要將與其他國家的關係敵對化。

他較早前發布的競選綱領中強調「實用外交」，表示將擴大韓國外交的領域並使其實現多元化，推進地區戰略和全球南方合作。

李在明說，將基於韓國國家利益與實用性，發展與中國、美國、日本、俄羅斯四國的關係。

2025年6月2日，韓國首爾，韓國民主黨總統候選人李在明在競選集會上發表演說。(Reuters)

5月13日，李在明在大邱進行競選活動時說，韓美同盟、韓美日安保合作固然重要，但不能因此與其他國家對抗，應以韓國國家利益為中心，維護好同中國、俄羅斯等國關係，促進經貿往來。

在5月18日進行的首場總統候選人電視辯論中，李在明再次表示，在對外政策上需要根據情勢作出彈性判斷，判斷標準必須是韓國國家利益。

他指出，韓美同盟是韓國外交與國家安全的基軸，但並不意味着要將所有籌碼都押在這一關係上，與中俄的關係同樣重要，「不可將問題極端化」。