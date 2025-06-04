離開DOGE未過一週　Elon Musk痛批特朗普減稅法案：令人作嘔

美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）上月底離開總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的內閣，回歸企業家本行。不過距離馬斯克離開政府效率部（DOGE）未過一週，他周二（6月3日）就在旗下社交平台X批評由特朗普主推並被美稱為「又大又美」的減稅法案（big beautiful bill），強調法案將增加財政赤字，是「令人作嘔的怪物（disgusting abomination）」。



這項法案在上月由眾議院以一票之差獲得通過，現在送遞至參議院等候審議。馬斯克對這項減稅法案持反對態度，他早前主導政府效率部削減政府開支，以提高效率，但法案卻與他此前削減開支的工作背道而馳。

馬斯克還批評投讚成票的人行為可恥，而法案將令債務增加2.5萬億美元，還回帖網民，稱明年11月（美國中期選舉），「我們將炒魷所有背叛美國人的政客」。

路透社分析，若這項法案實施，將使現負債36.2萬億美元的聯邦政府，再欠下3.8萬億美元的債務。

2025年5月30日，美國華盛頓白宮橢圓形辦公室，馬斯克（Elon Musk，左）與美國總統特朗普（Donald Trump，右）一起出席記者會。（Reuters）

參議院共和黨領袖圖恩（John Thune）認為赤字會減少，眾議院議長約翰遜（Mike Johnson）則直言馬斯克是「大錯特錯（terribly wrong）」。白宮發言人萊維特（ Karoline Leavitt ）則在當日簡報，稱特朗普已明白馬斯克對法案的態度，但「這並不會改變特朗普的想法」。