航企憂全球衝突加劇影響生意　指安全空域與航線減少推高成本

航空業人士指出，隨着全球衝突區域擴大，領空關閉增多，民航客機能安全飛行的天空愈來愈小，航空公司的運作和盈利因此倍感壓力。



為了避開導彈和無人機，航班臨時取消或改道並不少見，而這會推高航空公司的成本，甚至影響其市場份額。

歐洲途易航空公司（TUI Airline）航空安全部主管穆雷說：「在這種環境下進行飛行規劃非常困難……航空業講求可預估性，缺乏這個往往會使成本上漲。」

圖為於2024年12月26日發布的照片，圖中可以看見緊急服務人員在哈薩克西部城市阿克套（Aktau）阿塞拜疆航空（Azerbaijan Airlines）客機墜毀現場工作。（Reuters）

在俄羅斯、烏克蘭、中東、印度和巴基斯坦之間以及非洲部份地區，領空關閉更為頻繁，客機的航道選擇因而變少了。

自2023年10月加沙衝突爆發以來，飛越該地區主要航道的客機須與導彈和無人機「共享天空」，有時候機師和乘客望向窗外，甚至能看到導彈和無人機飛過。

俄羅斯包括首都莫斯科的機場經常因為受無人機影響而短暫關閉；印巴上月起衝突後，互相關閉領空。印度靛藍航空（IndiGo）首席運營官波科拉斯說，近期的客機改道打亂了航空公司減排和提高效率的努力。

在全球衝突地區，全球定位系統受干擾的事件也多了起來，這可能使導航設備失靈或接收錯誤位置數據，輕則飛機偏航迷路，重則可能導致墜毀。

民航機最悲慘的遭遇是被武器擊落，無論是有意或無意。去年12月，阿塞拜疆航空公司一架客機在哈薩克墜毀，38人喪命。阿塞拜疆總統和消息人士稱，客機是被俄羅斯防空系統擊中。

國際航空運輸協會總幹事沃爾什指出，隨着衝突區域擴大，各國政府須更有效地分享信息，方能保障民航安全。

阿塞拜疆航空一架客機2024年12月25日在哈薩克西部墜毀（Reuters）

俄烏戰爭爆發後，俄羅斯對大多數西方航空公司關閉領空，他們的客機須繞道航行，因此與繼續使用較短的北方航線的中國、印度和中東等地區的航空公司相比，處於成本劣勢。

航空公司是根據政府公告、安全通報以及航空公司和政府機構之間的信息共享，來決定航線。

飛行數據平台Flightradar24的數據顯示，新加坡航空公司根據風險計算所做的變動，在過去短短一年內，兩次更動飛往歐洲的航線。去年4月隨着伊朗和以色列以導彈和無人機相互攻擊，新航歐洲航班避開伊朗改而飛越阿富汗；上月新航避開巴基斯坦領空，改而途經波斯灣和伊拉克飛往歐洲。

本文獲《聯合早報》授權轉載

