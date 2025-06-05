美國生育診所爆炸案　FBI拘一男子懷疑涉案

美國加州棕櫚泉（Palm Springs）5月17日一間生育診所外發生爆炸案，造成1死4傷，25歲主謀在診所外的汽車內引爆炸彈當場身亡。路透社引述知情的執法官員透露，稱聯邦調查局（FBI）周三（6月4日）已逮捕一名32歲男子，懷疑同案件有關。



FBI在案發後介入調查，並將案件列為「蓄意的恐怖主義行為」，今次被捕人士則是華盛頓州居民，他將在當日下午於紐約的布魯克林聯邦法院出庭，之後押至加州面臨指控，目前未知他將面臨何指控。

在爆炸案中襲擊診所身亡的主謀Guy Edward Bartkus被指有「有虛無主義思想」，還被發現有自殺傾向。早前有媒體披露，疑犯曾在社交平台發布宣言，他認為父母未經嬰兒同意就不應該將對方誕下來，反對人類「未經自己同意下出生」。

2025年5月17日，美國加州，圖為棕櫚泉一間生育診所發生爆炸，現場一片狼藉。（KABC Via Reuters）

這家遇襲最終多棟建築物受損的生育診所主治不孕不育，提供體外受孕技術。