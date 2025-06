前拜登政府發言人退出民主黨　新書將爆料拜登遭黨「背叛」退選

美國前總統拜登(Joe Biden)政府時期的白宮發言人尚皮埃爾(Karine Jean-Pierre)即將出版新書,美媒報道,根據出版商提供的簡介,尚皮埃爾已經退出民主黨成為無黨派獨立人士。簡介稱尚皮埃爾將在書中帶讀者回顧「導致拜登放棄競選的3個星期」,以及指出是民主黨的「背叛」使他作出此決定。



尚皮埃爾此前一直在民主黨內工作,她曾為前總統奧巴馬(Barack Obama)政府及其競選團隊工作,還在2020年大選期間擔任副總統候選人賀錦麗(Kamala Harris,又譯哈里斯)的幕僚長。

這本將由樺榭圖書集團(Hachette Book Group)出版的新書名為《獨立:跳出黨派界限,一窺破碎的白宮》(Independent: A Look Inside a Broken White House, Outside the Party Lines,暫譯)。

據美國哥倫比亞廣播公司(CBS)報道,這本書的簡介稱尚皮埃爾在書中分享為什麼美國人必須超越黨派界限,擁抱獨立人士的生活:「她將帶我們回顧了導致拜登放棄尋求連任的3週,以及是民主黨的背叛最終導致他做出這一決定。」

拜登去年7月29日宣布退選,由時任副總統賀錦麗頂上代表民主黨參選。

報道指,一些民主黨人批評尚皮埃爾的新書是對她的前上司和黨的不忠誠。她本人在Instagram上傳影片回應,稱爆料與黨派無關:「在一個充斥着錯誤信息、虛假信息、社會政策倒退的時代......我經過深思熟慮做出的決定,就是遵循自己的方向。」