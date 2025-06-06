加拿大汽車業出口受關稅影響銳減　對美國4月貿易逆差飆升創記錄

加拿大官方數據顯示，由於美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）領導下的政府的關稅措施導致加拿大對美汽車及零部件出口大幅下降，加拿大4月貿易逆差飆升至歷史最高水平。



法媒報道，加拿大國家統計局周四（6月5日）發布的數據顯示，加拿大4月貿易逆差高達71億加元（約407億港元），是3月的三倍多，達到有記錄以來的最高水平。

加拿大國家統計局說，加拿大對美國的出口自1月以來下降26.2%，與其他國家的貿易卻提升至歷史新高，其中對中國、英國、阿爾及利亞和巴西的出口額最高。

特朗普政府3月和4月宣布，對進口自加拿大的產品徵收多項關稅，加拿大則回以關稅反擊。

圖為2025年5月6日，加拿大總理卡尼（Mark Carney）到訪美國白宮，與美國總統特朗普（Donald Trump）會晤。（Reuters）

美國的關稅特別針對加拿大汽車、鋼鐵和鋁行業，稅率為25%至50%。加拿大國家統計局說，這導致加拿大製造商在4月份減少產量，進而造成這些產品的出口量急劇下降，加拿大對美國的貿易順差則降至36億加元（約206億港元）。

此外，加拿大4月消費產品和能源產品出口也大幅下降，後者部份原因是特朗普貿易保護主義政策帶來的經濟不確定性，導致油價下跌和需求下降。

本文獲《聯合早報》授權轉載

