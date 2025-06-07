路透社：美國商務部禁對華出口核電廠零件

路透社周六（6月7日）引述四名消息人士報道，美國商務部近日暫停一項美國核設備供應商可向中國出口產品的銷售許可，預料將影響核電廠零件和設備的出口。美國商務部的出口許可的有效期限通常為四年，涵蓋授權出口的數量和商品價值。



中國國家主席習近平日前與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）通話，雙方談及近期關稅衝突與中美關稅談判，目前尚不清除二人通話會否影響這項禁令。

報道指，中國駐華盛頓大使館尚未回應，美國商務部也尚未回應此事，而旗下有發言人表示在5月28日表示，商務部正審查對中國具有戰略意義的出口事宜，強調商務部「在某些情況下於審查期間暫停了現有的出口許可，或對出口加以更嚴格的限制條件來管控出口。」

西屋電氣（Westinghouse Electric）與艾默生電氣是美國兩大核設備供應商，報道引述兩名消息人士指，今次禁令對價值數億美元的業務造成影響，強調美國在過去兩週收緊對華出口限制，例如要求液壓液（hydraulic fluids）供應商獲得可向中國出口的銷售許可。

2025年5月11日，瑞士日內瓦，中國國務院副總理何立峰（左二）、中國財政部副部長廖岷（中）和中國商務部國際貿易代表兼副部長李成鋼（右一）與美國財長斯貝森特（Scott Bessent）及美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）在中美雙邊會談期間交談。（Reuters）

報道還引述消息人士稱，其他被吊銷出口許可的還有通用電氣航空航太公司，該公司為中國商飛（COMAC）生產噴射發動機。