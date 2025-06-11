美國商務部長：下週陸續與他國達成協議　美國對華關稅維持55%

有份參與日前與中國代表團在英國倫敦進行關稅談判的美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）周三（6月11日）接受全國廣播公司商業頻道（CNBC）訪問時表示，預計下週開始將陸續與其他國家達成貿易協議，而美國在會談後對華達成的55%關稅的稅率將不會再有改變。



盧特尼克在訪問中強調，中國已同意研判如何加大與美國之間的貿易合作，他還看好目前與歐洲進行的關稅談判，稱「可能非常接近終點」。

中國與美國在瑞士日內瓦談判後，其中雙方在加徵關稅的稅率上有所降溫，外界擔憂今次倫敦談判後美國對華關稅稅率反而漲至55%，此外，貿易協定達成後還需經過兩國元首簽署後才能生效，其中還涉及取消中國稀土輸美限制。

2025年4月2日，美國華盛頓，特朗普在白宮玫瑰園宣布「解放日」關稅。（Reuters）

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在中美倫敦磋商貿易後指，「美方會得到55%關稅，中國則是10%」，路透社還引述白宮官員指，根據達成的協議，美國對中國進口商品徵收55%關稅，中國將對美國進口商品徵收10%的關稅。