特朗普取消加州電動車助銷令　冀與馬斯克談電動車：他喜歡我

美國總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)日前與億萬富豪馬斯克在線上爆發大罵戰引發外界關注,事件持續至今雙方態度緩和再有轉圜,馬斯克在社交平台展現悔意,認為不應該發出那些帖文。特朗普周四(6月12日)簽署行政命令,取消一項支持加州電動車的政策,他會上還希望與馬斯克就電動車進行會談,聲稱「我喜歡特斯拉(I like Tesla)」,「馬斯克喜歡我(Musk does like me)」。



特朗普在講話中還提及汽車關稅,強調自己有可能很快就會提高汽車關稅,認為將促使汽車製造商加快在美國的投資。

特朗普早前宣布對進口汽車及汽車零部件徵收25%的關稅,其中關稅在4月3日起對進口汽車生效,汽車零部件的關稅則於5月3日起實施。

2025年6月12日,美國華盛頓,圖為特朗普在白宮簽署行政命令。(Reuters)

特朗普取消的這項政策,旨在終結加州的電動車銷售強制令(mandate)及相關的柴油引擎規則,這政策旨在推動電動車在加州銷售,要求加州2035年前禁售純燃油車,還要求新車銷售中80%為電動車,20%為插電式混合動力車型。