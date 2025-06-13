特朗普取消加州電動車助銷令　冀與馬斯克談電動車：他喜歡我

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）日前與億萬富豪馬斯克在線上爆發大罵戰引發外界關注，事件持續至今雙方態度緩和再有轉圜，馬斯克在社交平台展現悔意，認為不應該發出那些帖文。特朗普周四（6月12日）簽署行政命令，取消一項支持加州電動車的政策，他會上還希望與馬斯克就電動車進行會談，聲稱「我喜歡特斯拉（I like Tesla）」，「馬斯克喜歡我（Musk does like me）」。



特朗普在講話中還提及汽車關稅，強調自己有可能很快就會提高汽車關稅，認為將促使汽車製造商加快在美國的投資。

特朗普早前宣布對進口汽車及汽車零部件徵收25%的關稅，其中關稅在4月3日起對進口汽車生效，汽車零部件的關稅則於5月3日起實施。

2025年6月12日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮簽署行政命令。（Reuters）

特朗普取消的這項政策，旨在終結加州的電動車銷售強制令（mandate）及相關的柴油引擎規則，這政策旨在推動電動車在加州銷售，要求加州2035年前禁售純燃油車，還要求新車銷售中80%為電動車，20%為插電式混合動力車型。