美國No Kings示威｜組織指舉行2000集會　兩州份共拘9人｜最新

美國多地近日爆發示威，反對移民和海關執法局（ICE）針對非法移民的高調執法。美國時間6月14日（周六，香港時間15日凌晨6時30分）將迎來美國陸軍建軍250周年的閱兵儀式，當日亦是美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的79歲生日。美國有組織在同日舉辦「拒絕國王」（No Kings）示威活動，英國媒體指該組織現時計劃在全美多地舉行2000場遊行活動，預期規模將超越4月舉行的「將手拿開」（Hands Off）抗議行動。《香港01》會持續報道今次大型示威的最新情況。



【06:56】早前關閉德州奧斯汀州議會大廈的警方當日稍晚拘捕1人，公共安全部指疑犯涉嫌對州議員發出「可信威脅」（credible threat）被拘。

【06:41】已故黑人民權領袖馬丁路德金（Martin Luther King Jr.）的長子馬丁路德金三世（Martin Luther III）在費城舉行的No Kings示威中表示，示威「實際上是為了振興社區」，他還引述父親說話，指「人類必須學會非暴力，否則我們可能面臨滅絕」。

據費城警方指，當地示威活動和平進行，未發生人員被逮捕或暴力事件。

【06:28】美國陸軍建軍250周年的閱兵儀式在華盛頓正式舉行，特朗普與他領導下內閣出席儀式，共同檢閱部隊。

2025年6月14日，美國華盛頓，圖為特朗普出席美國陸軍建軍250周年閱兵儀式。（Reuters）

2025年6月14日，美國華盛頓，圖為參加美國陸軍建軍250周年閱兵儀式的部隊在儀式期間踏步前進。（Reuters）

2025年6月14日，美國華盛頓，圖為參加美國陸軍建軍250周年閱兵儀式的部隊在儀式期間踏步前進。（Reuters）

【06:22】佐治亞州亞特蘭大的迪卡爾布（DeKalb）當日示威爆發警民衝突，警方使用催淚彈驅散人群並拘捕至少8人，當局指示威人群闖入道路並向洲際公路進發或有阻交通，強調警方在示警無效後使用催淚彈。

2025年6月14日，美國喬治亞州，圖為一名示威者遭警方拘捕。（Reuters）

【06:01】加州洛杉磯官員指，預料當日有超過2萬人參加No Kings示威，強調示威較為和平，未發生暴力。

【04:01】德州公共安全部表示，鑒於當地在奧斯汀州議會大廈舉行示威活動，有可能令局勢失控，當局高度警戒並審慎考慮，決定疏散州議會大廈與大廈附近廣場的人員，並關閉相關場地。

2025年6月14日，美國德州，，圖為示威者聚集在休士頓市政廳外參加No Kings集會。（Reuters）

【03:32】示威者在美國華盛頓舉行反特朗普政府示威，期間有示威者高呼特朗普下台，指控特朗普政府近期執政突顯法西斯行徑，隊伍行進至白宮附近一個公園時停下。

期間有示威者接受美國傳媒訪問，批評今日即將舉行的美國陸軍建軍250周年的閱兵儀式，並非體現美國憲政法治，而是突顯對特朗普本人的效忠，「充斥白人至上主義」，抨擊閱兵並非美國人樂見。

編按：美國社會視軍隊為保護自由的工具，而非展示權力的象徵，認為閱兵並非彰顯美國精神，而是具有威權和軍國主義含義，認為閱兵通常用於慶祝戰爭勝利或展示軍力。美國社會一般通過陣亡將士紀念日（Memorial Day）、退伍軍人節（Veterans Day）以及獨立日（Independence Day）展現愛國精神。

【03:32】美國加州城市洛杉磯的No Kings示威持續，街頭可見有示威者持美國憲法印成的巨大幕布集會，反對特朗普政府。

2025年6月14日，美國加州，圖為洛杉磯市民執美國憲法印成的巨大幕布走上街頭參加No Kings示威。（Reuters）

【01:33】綜合外媒報道，美國多地正舉行No Kings示威，早前發生騷亂的加州城市洛杉磯也開始舉行集會，有市民持墨西哥國旗上街，與揮舞美國國旗的市民形成對比，有執法人員到場警戒。

2025年6月14日，美國加州，圖為參加洛杉磯No Kings示威的人群在街道上揮舞星條旗。（Reuters）

而在華盛頓州與馬里蘭州，有示威人群手持No Kings標語集會，反對特朗普政府，至少有一個組織獲准在華盛頓市中心舉行示威，包括社運組織RefuseFascism，預料人群最終將遊行至白宮對出舉行集會。

值此之際，極右翼組織「驕傲男孩」（Proud Boys）的成員出現佐治亞州城市亞特蘭大No Kings示威中，他們以身穿該組織獨特的黑色和黃色服裝醒目。

2025年6月14日，美國伊利諾州，圖為芝加哥參加No Kings示威人群在街道上揮舞標語。（Reuters）

【00:34】路透社報道，在兩名議員遭槍擊1死1傷後，組織在全美各地舉行示威的一個組織，取消了原定在明尼蘇達州舉行的No Kings示威集會。

6月15日【00:26】美國明尼蘇達州周六（6月14日）凌晨爆發槍擊命案，州長沃爾茲（Tim Walz）指州眾議員Melissa Hortman和她的丈夫於當日凌晨被槍殺，另有一名男議員John Hoffman與妻子受同一疑犯襲擊受槍傷入院，他形容「這似乎是一宗出於政治動機的暗殺」，還呼籲民眾在疑犯被捕前切勿參加任何示威集會。

警方指疑犯涉嫌喬裝成執法人員上門施襲，但事後逃脫，警方正大肆搜捕。當局還在疑犯代步的警車中發現一份印有當地州議會的官員名單，案件仍在調查中，目前未知槍案是否與社會運動有關。

6月14日【23:10】美媒報道指，No Kings示威的主題由此前美國的「50501」運動發起，旨在支持美國民主，反對他們聲稱的特朗普政府的強權政治，其中「50501」含義是，50個州、50場抗議、1場社會運動。

2025年6月14日, 美國佐治亞州亞特蘭大市「拒絕國王」(No Kings)示威中，一幅示威者畫作繪畫穿上「國王的新衣」的美國總統特朗普（Donald Trump）。（Reuters）

而今年稍早的示威活動譴責特朗普與億萬富豪馬斯克（Elon Musk），示威者呼籲特朗普下台，因他們將特朗普的行為比喻國王，而不是民選總統。