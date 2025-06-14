美國明尼蘇達州2議員遭槍擊1死1傷　州長沃爾茲：政治暗殺

美國明尼蘇達州州長沃爾茲（Tim Walz）周六（6月14日）表示，明尼蘇達州眾議員Melissa Hortman和她的丈夫於當日凌晨被槍殺，另有一名男議員John Hoffman與妻子在此期間受槍傷入院，他形容「這似乎是一起出於政治動機的暗殺」。疑犯目前仍在逃，警方目前正大規模搜捕，調查正在進行中。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）就指，今次襲擊像是針對州議員有目的性襲擊，強調絕不容忍這類暴力行徑。



綜合美媒報道，沃爾茲指，涉事4人在均受同一名疑犯襲擊，其中Hoffman夫婦受疑犯多次開槍，他們目前送院緊急救治，目前還存活，並補充二人有望倖存。

刑事偵查局局長Drew Evans表示，疑犯在行兇時身着執法人員服裝，這名男疑犯身穿黑色防彈衣和藍色襯衫，涉嫌冒充執法人員。

今次受暗殺受傷以及身亡的2名議員均來自民主黨，其中55歲的Hortman自2019年起擔任眾議院議長直至今年，而60歲的Hoffman則擔任州參議院的一個委員會主席。

報道引述執法部門指，疑犯當日凌晨喬裝成執法人員駕駛警車前往Hortman家中施襲，事件發生後警員接報前往受害人位於Brooklyn Park附近的家中調查，但又接獲一通報案電話，他們隨即趕往公園，未料當場撞見外逃的疑犯。Evans指疑犯率先開火，現場爆發槍戰，疑犯趁機逃脫。

美國華盛頓今日將舉行美國陸軍建軍250周年的閱兵儀式，今日也是特朗普的生日，全美預料爆發反對特朗普示威，目前未知槍案是否與社會運動有關。

圖為2025年6月14日在槍擊中涉事事主的拼圖，左圖為遇害身亡的議員Melissa Hortman，右圖為在事件中受傷的議員John Hoffman。（美國明尼蘇達州議會）

報道指，今次襲擊正值美國全境發生嚴重社會運動，而政府人員因此正遭受攻擊、騷擾和恐嚇，政治分歧嚴重。