英國打擊性侵集團　20年玷污數千未成年少女　成員主要為南亞男子

過去20年，這些集團在英格蘭北部多個城鎮性侵數千名未成年女孩，而幾乎所有的性侵者都是南亞男子。今年1月，美國億萬富翁馬斯克（Elon Musk）在社媒X平台上嚴厲批評英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）處理這個問題的態度，直指施紀賢是「邪惡」的代表，使這一問題再次成為政治焦點。



英國內政部說，警方正在全國範圍展開行動，打擊涉嫌數十年來性侵數千名年輕女性的集團。

英國內政部周日（6月15日）發聲明說：「國家犯罪局將展開全國行動，打擊參與性侵的犯罪分子。」

聲明說，此次打擊行動旨在伸張期待已久的正義，防止更多年輕女性受到這些邪惡罪犯的傷害。

示意圖：英國警方正在打擊涉嫌數十年來性侵數千名年輕女性的團夥。（Getty Images）

英國內政大臣顧綺慧（Yvette Cooper）說：「警方已確認超過800宗誘騙集團案件。」

施紀賢周六（14日）在前往加拿大出席七國集團（G7）峰會前告訴記者，他已經放棄了當初反對調查的態度，現在支持由國會上議院凱西男爵夫人（Baroness Louise Casey）牽頭的調查。

今年1月，美國億萬富翁馬斯克在社媒X平台上嚴厲批評施紀賢處理這個問題的態度，直指施紀賢是「邪惡」的代表，使這一問題再次成為政治焦點。

▼馬斯克就大規模性侵案批評施紀賢

媒體早前報道，過去20年，這些集團在英格蘭北部多個城鎮性侵數千名未成年女孩，而幾乎所有的性侵者都是南亞男子。

據報道，這些南亞男子主要針對來自弱勢背景的白人女孩，其中一些女孩住在兒童之家。

這些誘騙團伙在英國多個城鎮活動了近40年，尤其是在北部的洛達咸（Rotherham）和羅奇代爾（Rochdale），但也在牛津（Oxford）和布里斯托（Bristol）活動。

2024年8月27日，英國倫敦議會廣場大笨鐘附近，英國國旗在風中飄揚。（Reuters）

據一項調查，涉嫌者多數是巴基斯坦裔，在某些情況下，當地官員和其他機構一直不願確定犯罪者的種族背景，擔心這會破壞社區凝聚力，或被視為種族主義者。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

