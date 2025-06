智庫年度報告：社交媒體首取代傳統媒體　成美國民眾主要新聞來源

隸屬英國牛津大學的智庫路透新聞學研究所(Reuters Institute for the Study of Journalism)6月17日公布年度報告,披露自調查開始以來,社交媒體在首次超越傳統媒體成為美國民眾的主要新聞來源。



據路透新聞學研究所公布的《2025年度數碼新聞產業報告》,研究所民調機構YouGov對48個國家9.7萬人進行民調。

在有關美國的部份中,有54%受訪者表示,他們主要通過Facebook以及X等社交媒體接收新聞資訊;另有50%及48%受訪者表示,他們主要透過電視或線上新聞網站獲取新聞資訊。

這是調查自2013年開始以來,社交媒體首次取代傳統媒體,成為美國人的主要新聞來源。

報告提到,社交媒體作為民眾主要新聞來源的現象並非美國獨有,但與其他國家相比,這種變化似乎發生得更快,而且影響更大。

有22%受訪者表示,他們在特朗普(Donald Trump,又譯川普)1月宣誓就任美國總統後一周內,都有透過知名保守派KOL羅根(Joe Rogan)的podcast節目接收新聞資訊。

這張2024年4月25日拍攝的設計圖片中,可以從一部手機的螢幕上看到各種社交媒體應用程式。(Getty)

另外,調查也發現民眾使用人工智能(AI)聊天機械人作為新聞來源的現象也正在美國興起。

報告指,目前僅有7%受訪者將AI聊天機器人作為主要新聞來源,但這一現象在年輕族群比例特別高,35歲以下受訪者佔12%,25歲以下的受訪者則佔15%。