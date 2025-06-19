美國復辦留學生簽證提一先決條件　須先配合審查社媒或遭拒簽

美國國務院5月27日發布指令，要求全球各美國大使館停止為留學生安排簽證面試。據央視新聞和外媒報道，特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府周三（6月18日）恢復辦理外國學生簽證，但要求學生在獲得簽證前必須解鎖社交媒體賬戶，以便美國外交官可以查看其線上活動。未按要求解鎖者將被懷疑向美國官員隱瞞相關活動。



英國《衛報》報道，美國國務院周三公布的一份指南要求，要求美國外交對申請學生簽證者進行線上形象審查（online presence review），以尋找「任何敵視美國公民、文化、政府、機構或立國原則的跡象」。

2025年4月17日，美國紐約市，人們參加「爭取學習權利集會」。有示威者舉着「別綁架我們的學生」標語牌。（Reuters）

美國《政治報》（Politico）單獨取得的一份電報還指示外交官標記任何「提倡、援助或支持外國恐怖分子和其他威脅美國國家安全的行為」以及「支持非法反猶太騷擾或暴力的行為」。

《衛報》指，新的國務院審查針對的是學生簽證和其他F、M和J類簽證申請人，這三類簽證涉及學術、職業教育和文化交流。

2025年4月17日，人們在美國麻省劍橋的哈佛大學（Harvard University），參與反對總統特朗普（Donald Trump）及其政府擬吊銷學生簽證的示威活動後準備離開。（Reuters）

報道引述一名美國國務院高官透露：「為了方便審查，所有F、M和J類非移民簽證申請人都將被要求將其所有社交媒體資料的隱私設置調整為『公開』。加強社交媒體審查將確保我們對每一位試圖訪問美國的人進行妥善篩選。」

特朗普政府上個月底暫停發放新的教育簽證，原因是正在考慮新的社群媒體審查策略。在圍繞關稅以及稀土金屬和礦產供應的緊張談判中，美國也將中國學生列為特別審查對象。