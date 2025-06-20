伊朗以色列戰爭｜中國駐以色列大使館斡旋　2港人經撤僑抵埃及

以色列和伊朗互攻期間，據新華社報道，117名中國內地留學生和2名港人周四（6月19日）經埃及南西奈省（South Sinai）塔巴口岸從以色列撤離至埃及境內。



新華社記者在塔巴口岸看到，當天下午3時30分左右，撤離人員在辦理完相關手續後從塔巴口岸陸續進入埃及境內，隨後被引導至大巴車上。

據中國駐埃及大使館介紹，此次撤離以色列的人員包括117名中國留學生和2名香港同胞，他們將被轉送至開羅。

圖為6月19日，從以色列佔領的西岸城市希伯侖（Hebron）可見兩枚伊朗向以色列發射的導彈從空中劃過。（Reuters）

「黨中央高度關心海外同胞，大家的冷暖安危始終是我們的牽掛，」中國駐埃及大使廖力強說，「我們在24小時內高效完成各項籌備工作，派出前出工作組，連夜趕赴塔巴口岸組織人員接應。同時連夜緊急做埃方相關部門工作，請其為我方接應轉移提供通行許可、必要便利和安全保障。」

耶路撒冷希伯來大學（Hebrew University of Jerusalem）博士後孫雪對記者表示，從耶路撒冷到塔巴邊境口岸大約花了4小時，中國駐以色列使館工作人員全程陪同，並給大家提供了應急食品。「在塔巴口岸辦理入境手續過程中，中國駐埃及使館工作人員和志願者們熱心幫助和協調，非常感謝他們。」