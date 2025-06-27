美財長：已要求國會剔除「大而美」法案第889條報復性稅收提案

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）周四（6月26日）在社交平台X（舊稱Twitter）上表示，在與其他國家達成協議後，他已要求參議院和眾議院從「大而美」法案中刪除第899條（Section 899）的報復性稅收條款。該條款提案規定，凡是對美國大型科技公司徵收特朗普認為的不公平數碼服務稅的國家，將被美方徵以報復性稅收，起始稅率為5%，年增5%，最高可達20%。



路透社指，這項提案此前引起華爾街的警惕，基金經理、創投公司和其他人士警告稱，該條款可能會擾亂本就因特朗普向全球徵收高額關稅而恐慌的金融市場。

▼貝森特：已要求美國國會刪除「第889條」

貝森特在X發貼文表示：「經過數月與其他國家就經濟合作與發展組織（OECD）全球稅收協議進行的富有成效的對話，我們將宣布七國集團（G7）國家之間達成一項共同諒解，以捍衛美國利益。」

他還表示，經合組織第二支柱（OECD Pillar 2）稅收將不適用於美國企業，美國將於未來幾個月內在「經合組織-二十國集團」（OECD-G20）框架內，和其他國家聯手合作，落實這項諒解。

經合組織第二支柱旨在對大型跨國企業的利潤實施15%的全球最低稅率。