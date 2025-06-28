盧旺達民主剛果簽署和平協議　美國斡旋有功獲「非洲版礦產協議」

中非國家盧旺達與剛果民主共和國（DR Congo，簡稱民主剛果）在美國斡旋下於周五（6月27日）在華盛頓簽署事關美國進入剛果投資開發礦產的和平協議。特朗普當日稍晚在白宮橢圓行辦公室會見兩國的外交代表，稱美國將與兩國合作共同執行這份協議。



路透社根據上周看到的協議草案報道，指協議中，雙方同意執行2024年達成的協議，包括盧旺達軍隊在90日內撤出民主剛果、雙方在此期間啟動經濟一體化程序、雙方同意就剛果與佔據該國重要礦山的反政府武裝組織M23在卡塔爾斡旋下進行談判。剛果和盧旺達同意在30天內啟動聯合安全協調機制。

報道還指，協議中提到民主剛果與盧旺達會有90日時間來啟動一項礦產投資框架，「以擴大來自區域關鍵礦產供應鏈的對外貿易和投資」，預料美國將有機會據此投資民主剛果的礦產。民主剛果礦產資源豐富，蘊藏鉭、金、鈷、銅、鋰等資源。

2025年6月27日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮橢圓形辦公室會見盧旺達與民主剛果的外交代表。（Reuters）

法媒報道指，民主剛果、聯合國和西方國家稱盧旺達正在向M23投資軍隊和武器，不過盧旺達否認。