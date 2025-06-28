聯合國憲章簽署80周年　古特雷斯：勿將違反憲章視為正常

新華社報道，聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）6月26日在聯合國大會紀念聯合國憲章簽署80周年的非正式全體會議上發表講話，敦促所有會員國遵守憲章精神、擔負起憲章規定的責任、追求憲章所描繪的未來。



古特雷斯說，憲章是希望的宣言，是通過國際合作建立更美好世界的基礎。聯合國的創立與避免第三次世界大戰直接相關。今天，憲章宗旨和原則遭侵犯的程度前所未見，對憲章「合則用，不合則棄」愈來愈普遍。然而，憲章是國際關係的基石，對待憲章不能像對待餐館菜單一樣隨意取捨。各國絕不能把違反憲章基本原則視為正常。

主持會議的第79屆聯大主席菲勒蒙・揚（Philémon Yang）在致辭中說，聯合國正處於一個極其痛苦的節點。多邊主義遭到嚴重打擊，戰爭與暴力衝突頻繁發生。有些重要國家甚至選擇以武力解決爭端，而不是遵守國際法和憲章原則。他號召重燃「三藩市精神」，選擇對話而非分裂、合作而非衝突，牢記憲章「欲免後世再遭今代人類兩度身歷慘不堪言之戰禍」的初衷。

中國常駐聯合國代表傅聰在發言中敦促各國堅定維護以聯合國為核心的國際體系，維護以國際法為基礎的國際秩序，維護以規則為基礎的多邊貿易體制；尊重各國主權、獨立和領土完整，秉持共同、綜合、合作、可持續的安全觀，堅持和平解決爭端，反對動輒使用武力或以武力相威脅；共同踐行真正的多邊主義，支持聯合國在國際事務中發揮核心作用，團結合作應對各種全球性挑戰。

2025年6月24日，美國紐約，圖為傅聰出席聯合國安理會會議。（Reuters）

1945年6月25日，飽受二戰創傷的50個國家的代表在三藩市制憲會議上一致通過聯合國憲章。次日，這些國家的代表在憲章上簽字。波蘭後來補簽。憲章于同年10月24日開始生效。憲章規定了聯合國的宗旨、原則、主要機構職權範圍等，還規定了各國主權平等、以和平方式解決國際爭端、在國際關係中不使用武力或威脅使用武力等原則。