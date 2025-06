聯合國成立80週年：全球衝突升溫、影響力不足下已變成「雞肋」？

6月26日是聯合國成立80週年的大日子,《聯合國憲章》於1945年6月26日獲批准後,聯合國於同年10月24日正式成立。這原本是個值得紀念的時刻,但這個由世界各主權國家組成的政府間國際組織,近年面臨影響力下降、預算捉襟見肘等多重危機,讓外界開始質疑這個組織的前景。



本月13日,即國際原子能機構指控伊朗違反核不擴散義務的翌日,以色列向伊朗發動突襲;伊朗隨即宣佈進入戰爭狀態,並表示會立即對以色列報復。以色列其後進行全面突襲,主要鎖定軍事及核設施及相關人員,擊斃多名伊斯蘭革命衞隊高層及主要核科學家。以軍還摧毀了伊朗多個空軍基地,並破壞部分核設施。

伊朗之後展開報復,向以色列多個城市與城鎮發動更大規模的攻擊。伊朗同時警告,假如美國、英國或法國介入協助以色列阻止伊朗的反擊,伊朗將打擊上述國家在區內的軍事基地及艦隊。

以色列在指控伊朗核計劃涉及發展核武後,開始請求美軍戰略轟炸地堡的援助,至22日美軍對納坦茲在內的伊朗地下關鍵核設施發動「午夜之錘」的大規模精確打擊,宣告美國正式介入並擴大此次衝突。據報,此次行動共動用14枚巨型鑽地彈、20多枚戰斧導彈與125多架軍用飛機,襲擊伊朗福爾多、納坦茲和伊斯法罕三個關鍵核設施。

本周一,特朗普在社交平台宣布伊朗和以色列同意在24小時之內分階段「全面停火」。特朗普更將這場戰爭稱為「12日戰爭」。

對於美國對伊朗三個核設施進行轟炸。中國外交部發言人郭嘉昆周一表示,美國襲擊伊朗核設施,嚴重違反聯合國憲章宗旨和原則,加劇中東緊張局勢,聯合國安全理事會(UN Security Council)對此不能無所作為。

