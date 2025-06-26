聯合國成立80週年：全球衝突升溫、影響力不足下已變成「雞肋」？

6月26日是聯合國成立80週年的大日子，《聯合國憲章》於1945年6月26日獲批准後，聯合國於同年10月24日正式成立。這原本是個值得紀念的時刻，但這個由世界各主權國家組成的政府間國際組織，近年面臨影響力下降、預算捉襟見肘等多重危機，讓外界開始質疑這個組織的前景。



本月13日，即國際原子能機構指控伊朗違反核不擴散義務的翌日，以色列向伊朗發動突襲；伊朗隨即宣佈進入戰爭狀態，並表示會立即對以色列報復。以色列其後進行全面突襲，主要鎖定軍事及核設施及相關人員，擊斃多名伊斯蘭革命衞隊高層及主要核科學家。以軍還摧毀了伊朗多個空軍基地，並破壞部分核設施。

伊朗之後展開報復，向以色列多個城市與城鎮發動更大規模的攻擊。伊朗同時警告，假如美國、英國或法國介入協助以色列阻止伊朗的反擊，伊朗將打擊上述國家在區內的軍事基地及艦隊。

2025年6月15日，以色列攻擊伊朗後，伊朗德黑蘭沙蘭油庫升起濃煙。（Reuters）

以色列在指控伊朗核計劃涉及發展核武後，開始請求美軍戰略轟炸地堡的援助，至22日美軍對納坦茲在內的伊朗地下關鍵核設施發動「午夜之錘」的大規模精確打擊，宣告美國正式介入並擴大此次衝突。據報，此次行動共動用14枚巨型鑽地彈、20多枚戰斧導彈與125多架軍用飛機，襲擊伊朗福爾多、納坦茲和伊斯法罕三個關鍵核設施。

本周一，特朗普在社交平台宣布伊朗和以色列同意在24小時之內分階段「全面停火」。特朗普更將這場戰爭稱為「12日戰爭」。

對於美國對伊朗三個核設施進行轟炸。中國外交部發言人郭嘉昆周一表示，美國襲擊伊朗核設施，嚴重違反聯合國憲章宗旨和原則，加劇中東緊張局勢，聯合國安全理事會（UN Security Council）對此不能無所作為。

中國國旗：A Chinese national flag waves outside Beijing No. 2 Intermediate People's Court where Australian writer Yang Hengjun is expected to face trial on espionage charges, in Beijing, China May 27, 2021. REUTERS/Carlos Garcia Rawlins//File Photo/File Photo

有分析指，聯合國憲章或國際法「只能規範小國，沒辦法規範大國」，這是聯合國成立以後最大問題。近年，俄羅斯入侵烏克蘭、以巴衝突、以色列攻打伊朗以至美國襲擊伊朗核設施等，雖然在聯合國憲章或國際法下「全屬違法」，但這些國家也沒有任何後果。

儼如忘記名字的「古老組織」？

的確，聯合國為人詬病的情況並非新鮮事。國際危機組織（International Crisis Group）駐聯合國主任高恩（Richard Gowan）向法新社表示：「冷戰結束後，從盧旺達種族滅絕到伊拉克戰爭等事件中，我們看到聯合國一直苦苦掙扎。每當有重大危機來臨，總有人宣稱聯合國已經完了，但它依然存在。儘管如此，現在仍是個格外黑暗的時刻。」他坦言，聯合國安理會未能對烏克蘭和加沙地區等重大衝突採取行動，讓許多國家感到十分沮喪。

高恩認為，這很大程度上是由於安理會5個常任理事國，即中國、美國、英國、法國和俄羅斯皆擁有否決權，但這些國家之間卻存在明顯的利益衝突。他說：「整個聯合國體系正面臨信任危機，目前也難以斷言成員國是否擁有足夠資源或政治能量來挽救它。」

高恩認為，這很大程度上是由於安理會5個常任理事國，即中國、美國、英國、法國和俄羅斯皆擁有否決權，但這些國家之間卻存在明顯的利益衝突。(Reuters)

還有專家指出，即使聯合國亟需大刀闊斧的改革，但並非所有問題都來自內部，成員國之間的分裂才是主要問題。聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）近日強調，在這個面臨80年以來數量最多衝突、飽受人道主義危機蹂躪的世界，「聯合國從未像現在這般備受需要」。

法國國際與戰略事務研究所研究員Romuald Sciora則認為，信譽問題只會導致聯合國在世界舞台上消失。他說：「我不確定聯合國是否會不復存在，即使它成立100週年。我看到它慢慢消失，聯合國就像一個『幽靈』，就像那些我們早已忘記名字的古老組織一樣。」

另一大挑戰——特朗普二度入主白宮

不僅如此，在特朗普二度入主白宮後，美國白宮管理和預算辦公室（OMB）以西非國家馬里（Mali）、黎巴嫩和剛果的聯合國維持和平行動失敗為由，提議取消對聯合國維和任務的資助。另外，特朗普亦簽署行政命令，再次退出聯合國人權理事會，並禁止未來向聯合國近東救濟工程處提供資金。

特朗普早前簽署行政命令，再次退出聯合國人權理事會，並禁止未來向聯合國近東救濟工程處提供資金。（Reuters）

美國作為聯合國常規預算和維和預算的最大捐助國，佔聯合國37億美元（約287億港元）核心常規預算的22%，佔56億美元維和預算的27%，若按比例相加總共約有23.26億美元（約180億港元）。這些資金貢獻是強制性的。中國為聯合國常規預算和維和預算的第二大捐助國。

有分析指，美國撤資對聯合國打擊巨大。前 USAID 副署長斯坦伯格（Donald Steinberg）曾警告：「對這些項目的粗暴削減，將在具有戰略重要性的國家引發不穩定、加劇人道危機，並且失去與我們（美國）合作的關鍵夥伴。」他特別強調，這些合作對全球健康與穩定至關重要，若資金斷裂，後果不堪設想。

力推3大改革救亡

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）周一向聯合國大會介紹「聯合國80周年倡議」時表示，該倡議是強化聯合國體系、更好服務國際社會的重要契機，並將圍繞效能提升與流程優化，授權任務執行情況審查和潛在結構性改革三大工作領域推進工作。

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）表示，將就結構性改革三大工作領域推進工作。(Reuters)

古特雷斯表示，「聯合國80周年倡議」圍繞三大核心工作領域展開。首先，著力在當前機制下快速實現效能提升與工作改進，重點推進職能與架構整合優化、人員編制精簡調整、資訊技術與後勤支援服務集中化管理等領域。

其中，古特雷斯正計劃裁減聯合國6個主要機構之一「秘書處」（United Nations Secretariat）3.5萬名員工中約20%的職位，並在2026年前將聯合國近37億美元的常規預算削減最多20%，這可能導致數千個工作崗位遭裁減。

其次是，授權任務執行情況審查。聯合國正在系統審查會員國交付的各項授權任務的執行情況，冀通過系統化梳理，有望發現執行過程中存在的重複、冗餘的環節，從而挖掘協同增效潛力。最後是結構性改革和方案調整。

聯合國正在實地進行重要的工作，包括世界糧食計畫署去年向120個國家的1億多民眾運送所需物資。(Reuters)

為推進三大工作領域，古特雷斯特別設立了7個專題工作組，將分別彙聚了致力於實現特定全球目標和工作領域的相關組織，並就上述三大工作領域展開工作。

「沒有聯合國，情況會更糟……」

華盛頓智庫大西洋理事會人權律師Gissou Nia表示，她擔心「強權即公理」的思維方式正在盛行，這會讓我們離聯合國在二戰結束後成立的理想越來越遠。她又指，希望有足夠多的人能夠繼續堅守「維持聯合國生存」的理想和價值觀，但她仍然擔心這些價值觀會不斷受到質疑，尤其是來自美國盟友以色列的質疑。

不過，縱然聯合國今天看似已然百弊叢生，但Romuald Sciora仍認為：「聯合國是一個偉大的工具。顯然，如果它一夜之間就消失了，情況會更糟。」高恩則指：「我認為我們已經有點太習慣於這個系統為我們服務了，往往花太多時間抱怨它的缺陷，而沒有花足夠的時間承認它的成功。」

聯合國今天依然是國際社會的最大公約數，它依然是各國坐在一起表達不滿的地方，也是即使是最小的會員國也能發聲的地方。(Reuters)

誠然，聯合國體制雖在某程度上處於崩壞的情況，惟它依然是國際社會的最大公約數，它依然是各國坐在一起表達不滿的地方，也是即使是最小的會員國也能發聲的地方。聯合國也在實地進行重要的工作，從世界糧食計畫署去年向120個國家的1億多民眾運送所需物資，到數千名維和人員在衝突地區保護平民。

假如連這個組織也不再存在的話，最可能出現的情況或許是各個強國各自為政，各自組成小圈子，徹底拋棄多邊機制，形成恃強凌弱的局面。相信這些都是沒有人希望見到的。