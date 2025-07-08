中國軍艦被指在紅海瞄準德國偵察機　柏林召見中國大使抗議

德媒7月8日引述德國外交部報道，一架日前參與歐盟軍事行動的德國偵察機在紅海被一艘中國軍艦用雷射瞄準。德國外交部同日為此召見中國駐柏林大使表示抗議。



據德國之聲（DW）的報道，中國軍艦7月初在紅海附近用雷射瞄準一架德國偵察機。對此，外交部已召見中國駐德國大使鄧洪波。

德國外交部表示，已就偵察機被雷射瞄準召見中國駐德國大使：

據報道，事發在7月初，當時參與歐盟「阿斯皮德斯行動」（Operation ASPIDES）的一架德國偵察機正在紅海海域進行偵察飛行。在飛行途中，發現一艘中國軍艦正用雷射瞄準飛機；被雷射瞄準在軍事上被視為一種威脅姿態。

報道指，「阿斯皮德斯行動」是歐盟於2024年2月在紅海海域開展的一項軍事行動，旨在保護紅海地區的航運安全，尤其是針對也門胡塞武裝份子（Houthi）對商業船隻的襲擊。

「阿斯皮德斯」在古希臘語中是「盾牌」的意思。該軍事行動由歐盟主導，並獲得多個成員國的支持和參與。

遇事偵察機是一架被稱為「多感測平台」（Multi-Sensor Platform，MSP）非軍事偵察機。

圖為2023年6月19日，德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）與中國總理李強在柏林會面前，市內有中、德兩國國旗隨風飄揚。（Reuters）

路透社引述德國防部一名發言人表示，中國這艘軍艦之前曾多次出現在該海域，此次「在未提前通知、亦無正當理由的情況下使用雷射照射」，這樣做可能「對人員和設備構成危害」。