特朗普政府控告加州監管致全國蛋價上漲　州長：什麼事都怪加州

美國特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府7月9日就加州對雞蛋和養雞場的監管提起訴訟，稱該州的反虐待動物法製造不必要的繁文縟節，導致全美雞蛋價格上漲，不利於消費者。



綜合外媒報道，加州分別於2008年和2018年通過兩項投票倡議，要求在該州銷售的母雞和雞蛋必須遵守更高的標準和飼養要求，要求給予禽類足夠的空間伸展四肢和活動。

2025年6月12日，加州州長紐瑟姆（Gavin Newsome）在加州出動國民警衛隊一事出蒋聽證會後向媒體講話。（ Reuters）

紐瑟姆（Gavin Newsom，又譯紐森）州長新聞辦公室在社交平台X（前稱Twitter）上發文稱，「特朗普又回到他最喜歡的愛好：把所有事情都歸咎於加州。」

美國司法部長邦迪（Pam Bondi）在一份聲明中表示，「全美各地的美國人都已經感受到自由派政策帶來的後果，例如日常用品如雞蛋的價格大幅上漲。在特朗普總統的領導下，我們將利用聯邦法律，確保美國家庭免受沉重的監管負擔，並恢復美國的繁榮。」