美國制裁巴勒斯坦被佔領土人權問題特別報告員　聯合國高官譴責

美國宣布對聯合國巴勒斯坦被佔領土人權問題特別報告員阿爾巴尼斯（Francesca Albanese）實施制裁後，聯合國多名高官周四（10日）譴責美國此舉。



聯合國人權事務高級專員辦事處在日內瓦的代表團團長阿布·賽義德（Haitham Abou Said）嚴厲批評美國對阿爾巴尼斯實施的制裁。他強調，這些措施破壞了國際法原則和言論自由，同時表明存在企圖對國際組織的獨立活動施加政治干預。

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）9日宣布，美國對阿爾巴內塞實施制裁，理由是阿爾巴內塞推動國際刑事法院對美國和以色列官員、企業及高管採取法律行動。

阿布·賽義德指，美方此舉違背包括表達自由和思想自由在內的核心價值，尤其損害國際社會保護人權的努力，違反《世界人權宣言》第18條和第19條。

他明確表示：「在聯合國這一最高國際平台上實施『封口』之舉不可接受。這不僅向聯合國及其僱員發出負面信號，更波及包括歐盟、阿拉伯國家聯盟等在內的所有國際組織。」

阿布·賽義德聲援其同事，並提議召開緊急會議討論美國制裁的後果。他認為這些制裁威脅到國際法律機構的獨立性和權威性。

除阿布·賽義德外，瑞士常駐聯合國代表、人權理事會主席勞貝爾（Jürg Lauber）也表示：「我對美國政府決定對聯合國人權理事會特別報告員阿爾巴內塞實施制裁深表遺憾。」

他強調，特別報告員制度是人權理事會履行全球人權促進與保護職責不可或缺的重要機制，「所有會員國應與特別報告員充分合作，避免任何形式的恐嚇或報復。」

聯合國人權事務高級專員蒂爾克（Volker Türk）亦就此發表聲明，敦促美國「立即撤銷對阿爾巴內塞女士的制裁」，指她的工作完全在聯合國人權理事會授權範圍內進行，旨在就被占巴勒斯坦領土人權狀況開展獨立評估與報告。

在被美國制裁後，阿爾巴尼斯在社交平台X上表示：「我今天比以往任何時候都更加堅定地站在正義的一邊，一如既往。我來自一個擁有傑出法學家、才華橫溢的律師和勇敢法官傳統的國家，他們不惜犧牲生命，甚至常常以生命為代價捍衛正義。我決心尊重這一傳統。」

阿爾巴內塞是意大利法學家、人權專家，2022年5月出任聯合國巴勒斯坦被佔領土人權狀況特別報告員。本輪巴以衝突2023年10月爆發以來，她多次呼籲立即停火，向國際社會警告，加沙地帶巴勒斯坦人面臨種族清洗的嚴重危險，並聯名譴責以色列空襲加沙地帶難民營、呼籲所有國家承認巴勒斯坦國。

本月3日，阿爾巴內塞在聯合國人權理事會第59屆會議上説，以色列「應對現歷史上最殘酷的種族滅絕行為之一負責」。她呼籲各國對以色列實施全面武器禁運，並暫停所有貿易和金融協定。