遊客擲手機入白宮後被送往精神評估　美國特勤局一度封鎖北草坪

美國白宮北草坪周二（15日）中午遭特勤局短暫封鎖。白宮新聞秘書萊維特（Karoline Leavitt）稱，有人把一部手機扔過圍欄進入白宮院內後，美國特勤局對白宮區域實施臨時封鎖，隨後，封鎖被解除。有記者表示，涉事人士可能是一名遊客。



半島電視台英文頻道記者表示，對於北草坪遭臨時封鎖，萊維特稱有人、可能是遊客把手機扔過白宮的圍欄，而總統特朗普正按計劃前往賓夕法尼亞州匹茲堡（Pittsburgh）。

《華盛頓觀察家報》記者達托克（Christian Datoc）也在現場，他在Х發文引述美國國家安全局（NSA）發言人Matt Young稱，將物品扔進白宮圍欄的人「已被送往當地醫院進行精神健康評估」。

達托克發布的截圖顯示，美國特勤局軍裝官員對在白宫圍欄外投擲手機的人採取了行動，除此之外，一支軍方爆炸物處置小組亦被派往現場處理相關物品，所有道路封鎖均已解除。

事發於上午11時30分左右，記者們正在北草坪外等候教育部長麥克馬洪（Linda McMahon）期間，安保人員命令媒體工作人員前往新聞發布廳躲避。

當有記者詢問特勤局為何要求媒體人員進入新聞發布廳躲避時，萊維特對此回答：「有人將自己的手機扔過圍欄。」

白宮尚未就此事發表正式聲明。不過英國《鏡報》提到，在司法部長邦迪（Pam Bondi）因處理愛潑斯坦案而遭受抨擊後，特朗普的「鐵粉」對特朗普和邦迪採取行動，要求特朗普公布傳聞中愛潑斯坦的客戶名單。

2025年6月27日，美國華盛頓特區，司法部長邦迪（Pam Bondi）在白宮舉行的記者會上發表講話。（Reuters）

在全球首富馬斯克（Elon Musk）與特朗普的隔空對罵中，馬斯克突發帖指，「是時候發放真的震撼彈：特朗普是在愛潑斯坦文件（Epstein files，即指愛潑斯坦案的調查文件）上，這是他們沒有把文件公開的真正原因。特朗普，祝你有美好一天！」

根據已公開的文件，當中也有提過特朗普的名字，包括案中女子稱愛潑斯坦會與特朗普聯繫、到訪特朗普旗下賭場，飛行紀錄顯示特朗普1993年至1997年期間曾7次登上愛潑斯坦的私人飛機等，已公開的文件中沒有指控特朗普有任何不當行為。