北約秘書長呂特警告中印巴三國：將為與俄羅斯聯繫付出代價

北約秘書長呂特（Mark Rutte）7月15日警告，如果俄羅斯不與烏克蘭達成和平協議，中國、印度和巴西恐面臨美國的二級制裁。他敦促三國向俄羅斯普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）施壓，促使他同意停火，否則這將給三國帶來嚴重的衝擊。



路透社報導，呂特周二表示：「我要特別呼籲這三個國家，如果你現在住在北京、新德里……還有巴西總統，你們可能需要關注這件事，因為這可能對你造成很大的影響。」他又指，歐洲將提供資金，確保烏克蘭在和談中處於最佳位置。

美國總統特朗普周一警告，他將給予普京50天時間與烏克蘭進行和平談判，否則將面對他所謂的100%「二級關稅」和二級制裁。這些懲罰將針對與受制裁國家有貿易往來的國家。

美國總統特朗普周一警告，他將給予普京50天時間與烏克蘭進行和平談判。（Reuters）

特朗普當日並沒有點名巴西、中國或印度，但自2022年普京下令入侵烏克蘭以來，這三個國家繼續向俄羅斯購買石油和石油產品。美國參議員正在推動一項法案，要求對與俄羅斯開展業務的國家徵收高達500%的關稅。