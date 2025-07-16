Grok推「AI伴侶」新功能 美少女Ani太性感 團體促下架
撰文：成依華
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世界首富馬斯克（Elon Musk）旗下的人工智能（AI）聊天機械人Grok推出新的「AI伴侶」（AI Companions）功能，包括美少女Ani與動物Bad Rudi兩個主要虛擬角色，Ani更因其性感形象引發話題，有團體促Grok所屬的xAI公司把這角色下架。
根據美媒NBC報道，角色Ani屬日本風的動漫人物，此角色致力於讓用戶的生活「更性感」（sexier），另有一隻名為Bad Rudi的熊貓角色，牠會用生動或粗俗的語言「侮辱」用戶，目的是製造混亂。
綜合網絡用家所指，當用戶進入第5級，Ani便可進入「辣妹」模式（spicy mode），其衣服也會改變，形象變得更性感。
報道指，反色情和反性剝削的非營利組織National Center on Sexual Exploitation呼籲xAI把Ani下架，中心透過聲明表示，該角色像個孩子，且宣揚高風險、帶有性含義的行為。
中心副主席Haley McNamara批評這個角色屬色情化，延續對女孩、婦女的性物化，還通過創造這種女性角色，迎合用戶性需求。
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