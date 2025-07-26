直斥美日貿易協議「愚蠢」　經濟學家克魯格曼：傷害美國製造業

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）本周得意洋洋宣布與日本達成重大貿易協議。而諾貝爾經濟學獎獲得者、美國經濟學者克魯格曼（Paul Krugman）7月25日發文痛斥，該協議如「爛番茄」（Rotten Tomatoes）上的零分，彰顯特朗普「實在很蠢的交易藝術」。



克魯格曼稱，在短短幾個月的時間裏，美國貿易障礙飆升，此前數十年來透過艱苦貿易談判才實現的極低貿易壁壘，一下又拉高到「斯姆特-霍利關稅法」（Smoot-Hawley Tariff Act）時期的高關稅。

2025年7月22日，美國華盛頓，美國總統特朗普（Donald Trump）與內閣官員在白宮與日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正舉行貿易談判。（X@Scavino47）

他稱，即便日本已與美國達成新貿易協議，但仍面臨15%的關稅，較特朗普重返白宮前的平均1.6%關稅大增。此外亦有媒體報道稱，歐盟也將與美國達成類似協議。若真如此，那麼美國對大多數進口商品課15%關稅將成新常態，部分國家甚將面臨更高稅率。

克魯格曼表示，雖特朗普政府聲稱關稅將由外國支付，但關稅的實際負擔則會落到美國企業身上，企業面臨的成本將急劇上升。

美國和越南此前達成新貿易協定，關稅率降至20%。（X@SecScottBessent）

克魯格曼指，關稅成本目前尚未完全轉嫁給消費者，部分原因是美國企業一直預期關稅會降下來。但一旦企業看到美國與日本、歐洲達成協議後的關稅仍如此之高，那麼企業承擔關稅的意願就會消失，屆時遭殃的就會是美國的消費者。