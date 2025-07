英國國防大臣賀理安(John Healey)27日在澳洲表示,如果台灣海峽爆發衝突,英國已做好在太平洋地區投入戰鬥的準備。這是英國工黨政府上台以來,罕有就台海衝突問題作出較明確表態。



賀理安當日登上停靠澳洲達爾文港的英國皇家海軍航空母艦威爾斯親王號(HMS Prince of Wales)時,發表上述言論。正巡訪亞太的威爾斯親王號目前正在澳洲,準備與美國等盟國進行聯合演習。

2025年7月25日,(左起)澳洲副總理馬爾斯、英國外交大臣林德偉、澳洲外長黃英賢和英國國防大臣賀理安在澳洲悉尼的澳洲-英國部長級磋商 (AUKMIN) 期間舉行新聞發布會。(Reuters)

英國國防大臣賀理安27日接受《每日電訊報》訪問時表示,如果台海爆發衝突,英國已經準備好在太平洋地區作戰準備,且澳洲將會一同並肩作戰。(Britain is ready to fight in the Pacific if conflict breaks out over Taiwan)

這是英國政府就台海若爆發衝突,所發出的最明確信號,但賀理安強調,他是就大體情況(general terms)發表這番言論,表明英國更加希望看到印太地區的任何爭端能夠「和平」和「通過外交方式」解決。