特朗普度假村出售撲克牌　又為「中國製造」

據央視新聞報道，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）於25日抵達英國蘇格蘭地區，開啟為期5天的訪問。在位於艾爾郡的「特朗普特恩貝里（Turnberry）度假村」，特朗普度過了一個周末。當白宮記者團及其他獲許可進入場地的人員在度假村內探訪時，一名英媒攝影師發現，該度假村新開禮品店中出售的部分商品若在美國銷售，通常會被徵收高額關稅。



這些商品包括印有「TRUMP」（特朗普）和「USA」（美國）字樣的帽子，以及穿着印有「TRUMP」毛衣的泰迪熊。其中，一副金光閃閃的撲克牌底部，貼着醒目的「Made in China」（中國製造）標籤。



該度假村的購物網站顯示，在售商品「僅向美國客戶」出售。網站還炫耀稱，該度假村擁有「歐洲最大的高爾夫用品店之一」。

2025年7月28日，在「特朗普特恩貝里（Turnberry）高爾夫球場」新開幕的商品店裏，出售印有TRUMP字樣的撲克牌，實為中國製造（Made in China）。（Getty）

特朗普曾不止一次污衊中國所謂不公平貿易行為「偷走」美國人的工作，並多次強調「美國製造」的重要性。然而，美國企業和民眾對中國商品的需求不減，與特朗普相關的產品也被頻頻爆料屬於中國造。

美國演員兼博主馬斯特森（Walter Masterson）此前在社交媒體上發布了一條他此前探店特朗普大廈的視頻。影片顯示，特朗普大廈中專門售賣特朗普競選紀念品的商店內，幾乎所有商品都標註着「中國製造」。

去年，特朗普下場「帶貨」的聯名款「愛國版」《聖經》（Bible）被曝是在中國印刷發貨。全球貿易數據追蹤平台查閱的記錄顯示，中國杭州一家印刷公司今年2月初至3月底期間向美國運送了三批、總計近12萬本《聖經》，其清關申報標籤分別是「天佑美國」和「聖經」。該公司銷售代表證實，這三批貨物就是特朗普3月起開始合作推銷的《天佑美國聖經》（God Bless the USA Bible）。

這三批貨物的總估值約為34.2萬美元（約268萬港元），相當於每本不到3美元（約24港元）。而特朗普《天佑美國聖經》的最低售價為59.99美元（約471港元）一本，特朗普本人的「限量簽名款」的售價更是高達每本1000美元（約7849港元），最低潛在銷售收入也在700萬美元（約5495千萬港元）上下。

上個月，特朗普又通過家族企業特朗普集團推出「黃金手機」進軍通信市場。這款手機名為「T1」，定價499美元（約3917港元），號稱是美國本土製造。

美國唯一本土手機製造商Purism行政總裁韋弗（Todd Weaver）當時表示，如果特朗普手機承諾售價499美元，還在國內生產，那麼這看起來就像是典型的假噱頭。

後來美媒發現，特朗普集團在官方售賣網站上刪掉了「美國製造」的描述，改為這款手機擁有「令美國人自豪的設計」，並且「在美國本土誕生」。

圖為2025年4月2日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮玫瑰園就對等關稅發表講話，商務部長盧特尼克（Howard Lutnick） 共同展示稅率圖表。（Reuters）

對於美方挑起的關稅戰、貿易戰，中方早早已明確指出，這種較量沒有任何贏家，保護主義沒有出路，脫鈎斷鏈只會孤立自己。

外交部發言人郭嘉昆曾在例行記者會上表示，對於美國發動的關稅戰，中方的態度很明確：我們不願打，也不怕打。打，奉陪到底；談，大門敞開。

他強調，如果美方真的想通過對話談判解決問題，就應該停止威脅訛詐，在平等、尊重、互惠的基礎上同中方對話。一邊說要同中方達成協議，一邊不斷搞極限施壓，這不是同中方打交道的正確方式，也是行不通的。

目前，中美新一輪經貿會談在瑞典斯德哥爾摩舉行。美媒指出，最新一輪談判是在特朗普最近與英國、日本和其他貿易夥伴達成一系列貿易協議後進行的，「對中國，特朗普似乎已經緩和了對抗態度」。

本文獲《觀察者網》授權轉載

