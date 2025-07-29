美國夢變「內斂」？年輕人成功觀念改變　健康取代財富成首要標準

《華爾街日報》引述一項針對美國18到34歲年輕人進行的調查顯示，衡量成功的首要標準不再是財富、地位和職業，反而更多人優先考慮身心健康。有人認為成功不是光鮮亮麗的頭銜和薪水，而是更內斂的成就。專家指出，這代表着一種代際變遷，尤其是年輕世代接觸了網絡和社交媒體，更容易接觸到各種資訊和不同的生活方式。



調查結果顯示，「財富」作為成功首要標準僅僅排在第5位，第1位是「身心健康」。這並不代表年輕人不再看重金錢，而是不那麼執着是否富有或有地位。

新冠疫情和父母衰老

美國新冠肺炎疫情：圖為2022年4月19日，美國紐約市約翰·甘迺迪國際機場的旅客戴上口罩。（Getty）

2019年爆發的新冠疫情讓1980年後出生的成年人意識到健康轉瞬即逝，還引發了大規模居家辦公現象。這讓他們看到了其他壓力較小的選擇和與眾不同的成功標準。

這個年齡段的人也正在目睹父母和祖父母的老去，看着他們應對各種慢性疾病，通常與不良飲食習慣和缺乏運動有關。

成功是更內斂的東西

40歲的阿門達里斯（Natalie Armendariz）說：「成功是一種更為內斂（quieter）的東西，它不是浮誇的頭銜或薪水，而是我對自己目前所做事情的感受，是我有多少時間陪伴家人。」

40歲的Natalie Armendariz和丈夫現在有一個6歲的孩子。（Instagram/ natalievi）

阿門達里斯20來歲時從事創業設計工作，她當時和如今的丈夫搬到紐約，在跳槽後得到晉升，獲得了更高薪水、更長工作時間。她還有一些高知名度的客戶，這令她倍感成功。但這份成就卻讓她感覺很空虛，因為大量工作使她精疲力竭。

最終，這對夫妻回到了德州老家，創辦了小型數碼設計公司Funsize，只有19名員工。現在他們有一個6歲的孩子，每個季度公司都會休業一週，進行重新調部署和調整。

回歸家庭

37歲的Warren Devarennes是面向爸爸們的私人社區Dadgood的聯合創始人，他擁有三個孩子。（Dadgood網站圖片）

37歲的德瓦倫斯（Warren Devarennes）是面向爸爸們的私人社區Dadgood的聯合創始人，他看過一次網上採訪，採訪對象是位行政總裁，原以為對方會討論商業秘訣，結果卻說「成功就是當你的孩子長大後願意花時間陪伴你。」

這句話深深觸動了擁有三個孩子的德瓦倫斯，他不再那麼渴望擁有大量財富，只想成為一個好爸爸，擁有足夠的錢來讓自己感到安全，並帶家人去海灘度過一週。

網絡和社交媒體

安永（Ernst & Young）全球文化洞察董事總經理梅里曼（Marcie Merriman）表示，這一代受訪者伴隨着網路和社交媒體長大，比長輩更容易接觸到各種資訊和不同的生活方式。

網絡和社交平台是年輕一代獲取信息的主要方式。（Getty Images）

他們會瀏覽網上的各種消息，聽Podcast，看影片，以了解其他人在步入中年（通常指40歲到60歲）之前是如何取得成功或遭遇失敗的。