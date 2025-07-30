俄羅斯8.8級地震　夏威夷疏散大塞車　商船撤離港口｜最新. 有片

【俄羅斯地震／日本地震／日本海嘯／津波警報】美國地質調查局（USGS）周三（30日）表示，俄羅斯遠東地區堪察加半島（Kamchatka）周三發生8.8級地震，日本多地，以及美國的關島、夏威夷、西岸沿岸和北馬里亞納群島，均進入海嘯預警狀態。日本政府發布緊急警告，並預計高達3米的海嘯將襲當地太平洋沿岸大片地區，北海道至和歌山縣（以南數百公里）海嘯預警區域內的沿海居民應立即撤離至地勢較高或安全的建築物。

俄羅斯遠東堪察加半島緊急情況部部長列別捷夫（Sergei Lebedev）表示，在強烈地震襲擊該地區後，該地區部分地區記錄到了一場浪高3至4米的海嘯。



香港01就地震及海嘯情況持續跟進報道：

11:55 美國海岸防衛隊大洋洲分部已下令所有商業船隻撤離夏威夷的所有商業港口，所有港口禁止進港船隻通行。

11: 25 東京各島嶼的地方政府正在敦促人們遠離大海，並設立避難所，包括大島町、新島村、三宅村、八丈町、小笠原村、豐島村等。

有片↓ 日本海嘯巨浪泊岸：

11:11 日本內閣官房長官林芳正解釋說，三段高速公路關閉，41條鐵路線路停運，仙台機場的跑道也關閉了。

10:55 日本內閣官房長官林芳正說，迄今核設施未發現任何異常，尚未接獲人員傷亡或財產損失報告。

日本海嘯：2025年7月30日，俄羅斯堪察加半島發生強震並引發海嘯警報，日本發布疏散警報後，北海道穆川町的巿民到天台暫避。（共同社/Reuters）

10:45 俄羅斯《消息報》在其社交媒體帳號上發布了一段視頻，顯示千島群島帕拉穆希爾島上小鎮北庫里爾斯克的一家魚類加工廠在海嘯中受損。影片顯示，海岸邊的幾棟建築和汽車被淹沒。

睇片↓ 美國夏威夷海嘯警報拉響後，巿民爭相駕車前往高地避難：

10:38 繼夏威夷、阿拉斯加和美國太平洋沿岸發布海嘯警報後，美國總統特朗普發帖文，敦促美國人「保持堅強，注意安全」。他寫道：「由於太平洋發生強烈地震，夏威夷居民已收到海嘯警報。阿拉斯加和美國太平洋沿岸地區也已收到海嘯預警。日本也受到影響。請訪問tsunami.gov/獲取最新信息。保持堅強，注意安全！」

10: 36 日本首相石破茂10時20分左右在官邸向記者表示：「政府於8時37分在首相官邸危機管理中心設立了『信息聯絡室』，但隨著海嘯警報的發布，已於9時40分改組為『總理官邸聯絡室』，目前正在努力掌握受災情況。」

日本海嘯警報發出，日本首相石破茂表示「即使海嘯已經到來，也有可能出現第二波、第三波海嘯，甚至比目前的海嘯還要猛烈。請密切關注海嘯信息，在警報解除之前不要離開安全地點。」

10:20 俄羅斯緊急情況部稱，海嘯沖擊俄羅斯遠東海岸，淹浸了一座約2,000人居住的港口小鎮。俄羅斯外交部在一份聲明中表示：「海嘯淹沒了港口小鎮北庫里爾斯克（Severo-Kurilsk）的部分地區…居民已被疏散。」

社交媒體上發布的一段影片顯示，可見小鎮建築物被海水半淹：

10:08 俄羅斯堪察加半島彼得巴甫洛夫斯克的一間幼兒園在強震後牆壁倒塌。當時，由於建築物正在維修，沒有學童在場。

2025年7月30日，俄羅斯堪察加彼得羅巴甫洛夫斯克，一所因地震受損的幼稚園。（Reuters）

俄羅斯8.8級地震後，堪察加半島彼得巴甫洛夫斯克一家幼兒園在8.8級地震後牆壁倒塌，當時並無學童在校內。（Telegram）

10:06 印尼地球物理機構發出警告稱，周三下午，印尼部分地區可能遭遇小於0.5米的海嘯襲擊。海嘯可能會襲擊巴布亞地區、北馬魯古省和哥倫打洛省的一些沿海城鎮。

09:59 美國國家海嘯預警中心已向美國西海岸至加拿大和阿拉斯加的整片地區發布海嘯預警。海嘯預警已對加州、俄勒岡州、華盛頓州、卑斯省和阿拉斯加州生效。

美國國家海嘯預警中心預警已對加州、俄勒岡州、華盛頓州、卑斯省和阿拉斯加州生效。（U.S. National Tsunami Warning Center）

09: 42 據美聯社報道，夏威夷檀香山已響起海嘯警報。民眾須轉移到地勢較高的地方，或前往至少10層樓高的建築物的4樓或以上。

有片：檀香山已響起海嘯警報

09: 37 東日本鐵路公司（JR東日本）官網顯示，受海嘯警報影響， 周邊沿海地區的路線已暫停運行。根據NHK報道，堪察加半島地震後第一波0.3米的海嘯襲擊日本北海道。

09:35 新西蘭災害管理機構警告稱，該國沿海地區可能出現「強烈且異常的海流和難以預測的海岸巨浪」，但目前無需立即疏散，但表示民眾應遠離海灘和海岸地區。

第一波海嘯襲擊了俄羅斯堪察加海岸，淹沒了沿海村莊北庫里爾斯克的一些建築物:

09:12 夏威夷檀香山緊急事務管理部門呼籲部分沿海地區居民撤離，並稱預計將發生破壞性海嘯。

09:17 太平洋海嘯預警中心已對關島和北馬里亞納群島發布「海嘯警報」。該中心在一份聲明中建議民眾「保持警惕」。聲明稱，如受海嘯威脅，預計海嘯浪潮最快將於當地時間下午2:37抵達關島、羅塔島、天寧島或塞班島。

09:15 日本內閣官房長官林芳正表示：北海道至和歌山縣（以南數百公里）海嘯預警區域內的沿海居民應立即撤離至地勢較高或安全的建築物。「請注意，在第一波海嘯之後，第二波和第三波海嘯的高度可能會更高。」

09:08 福島第一核電站的營運商東京電力公司 ( TEPCO ) 宣布，在今天的海嘯警報解除之前，將暫停排放受災難污染的處理水。 2011年海嘯引發了福島核電站核災。核電廠正在進行工作的人員也已暫時撤離。

09:06 靜岡縣沼津市向全市沿海及河口附近的所有居民發出了疏散命令，呼籲沿海居民遠離大海。

09:03 日本氣象廳於上午9點40分升級為海嘯警報。海嘯警報是針對北海道至和歌山縣的太平洋沿岸地區發布。據NHK報道，日本已下令立即疏散部分地區，稱海嘯浪潮正在逼近海岸。

根據最新警報：

俄羅斯可能會出現超過3米的海浪。

日本可能會出現1至3米高的海浪。

夏威夷可能會出現1至3米高的海浪。

中途島、約翰斯頓環礁和帕爾米拉島等太平洋島嶼可能會出現1至3米的海浪。

帛琉、馬紹爾群島和菲律賓可能會出現0.3至1米的海浪。

08:55 美國地質調查局 (USGS) 稱，俄羅斯堪察加彼得羅巴甫洛夫斯克地區（Petropavlovsk-Kamchatsky）周三再發生6.9級地震。地震深度為10公里。根據路透社，此次地震震源較淺，但強度足以引發海浪或海嘯。

美國海嘯預警系統稱，未來3小時內，俄羅斯和日本部分海岸可能出現8級地震引發的危險海嘯，關島和北馬里亞納群島亦進入海嘯預警狀態。

日本氣象廳發消息稱，目前日本多地沿岸正處於海嘯預警狀態，日本氣象廳提醒沿海居民注意安全、遠離海岸。

美國海嘯預警系統預計韓國、朝鮮和台灣沿岸海嘯波浪高出潮位0.3米以下。關島、夏威夷、日本部分海岸可能出現高出潮位1至3米的海嘯。楚克（Chuuk）、科斯雷（Kosrae）、馬紹爾群島、帛琉、菲律賓部分海岸可能出現高出潮位0.3至1米的海嘯。