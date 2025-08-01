美國稱中國是俄羅斯戰爭機器最重要供應方　耿爽：無聊指責遊戲

烏克蘭傳媒引述美國駐聯合國代理代表凱利（John Kelley）周四（31日）稱，中國是俄羅斯戰爭機器最重要供應方。中國常駐聯合國副代表耿爽其後駁斥美國代表對中國的指責。



根據烏克蘭國家通訊社（Ukrinform），在安理會審議向烏克蘭提供武器問題時，凱利稱：「正如中方代表曾指出的那樣，中國並未直接向俄羅斯提供武器。然而，中國已成為俄羅斯戰爭努力的決定性推動者，因為它是俄羅斯戰爭機器最重要的供應方。」

凱利指，具體而言，中國向俄羅斯提供大量機床、微電子產品、光學設備、無人機和巡航導彈技術，以及硝化棉，俄羅斯利用硝化棉製造武器推進劑。

他稱：「如果中國真心想幫助結束戰爭，就應該停止向俄羅斯提供這些關鍵部件。」

耿爽說，美國代表在發言中再次散布不實之辭，對中方進行污衊抹黑，這完全不可接受，中國不是烏克蘭危機的製造者，也不是當事方，從未向衝突任何一方提供致命性武器，中方始終嚴格管控包括無人機在內的軍民兩用物項出口。

耿爽稱，安理會並未對衝突當事方實施制裁，中國同俄羅斯、烏克蘭保持正常貿易往來，沒有違反國際法，沒有違背國際義務，中方正當的合法權益不容侵犯。事實上，直到今天，美國仍保持着同俄羅斯的貿易往來，美國自己在做的事情，為什麼卻不讓他國去做。

2025年6月25日，美國紐約，圖為耿爽在《聯合俄國海洋法公約》第35次締約國會議上發表講話。（截圖自Youtube@xudezhiinUN）

耿爽說，當前烏克蘭危機正處於關鍵時期，面臨着政治解決的前景和希望，美國不能一方面希望中國為早日結束衝突發揮作用，另一方面卻不停地對中國污衊施壓，中方再次敦促美方停止無聊的指責遊戲、停止「甩鍋」推責，多為停火止戰、勸和促談發揮些積極作用。解決烏克蘭危機需要的是團結協作，不是分裂對抗。

在向烏克蘭提供武器問題上，耿爽說，近期俄烏雙方舉行多輪直接談判，就交換戰俘等人道問題達成不少共識、取得積極進展。與此同時，危機還在延宕，衝突沒有停息跡象，大量武器彈藥仍在持續流入戰場，造成新的人員傷亡和基礎設施損毀。

耿爽稱，令人擔憂的是，流入戰場武器的品種和範圍不斷擴大，致命性和殺傷性不斷加強。不計後果地向戰場輸送武器，只會加劇衝突、延長戰火，帶來擴散風險，給衝突雙方乃至更廣大地區的人民帶來更多傷亡和苦難。當務之急是衝突雙方共同努力推動戰場局勢早日降溫，雙方保持和談勢頭，持續積累共識，最終達成一份全面、持久、有約束力的和平協議。

耿爽說，自俄烏衝突爆發的第一天起，中方就積極倡導以和平手段解決爭端，呼籲衝突當事方盡快停火止戰、開啟談判、恢復和平，中方將繼續同國際社會一道，為推動危機的早日政治解決發揮建設性作用。