美國聯合航空遇技術故障　數百航班在美多個機場被迫停飛

據美媒報道，聯合航空（United Airlines）的航班遭遇技術故障，在全美多個機場被迫停飛，受影響的包括芝加哥奧黑爾國際機場（O'Hare International Airport），以及在丹佛、侯斯頓、三藩市和紐瓦克的機場。一位知情人士向路透社透露，聯合航空的重量計算系統出現故障。截至美東時間6日晚上9時25分（香港7日上午9時25份），FlightAware的航班追蹤數據指，聯合航空6日共有870輛航班出現延誤。



哥倫比亞廣播公司（CBS）引述聯合航空的聲明報道，由於「技術問題」（technology issue）導致航班暫停起飛。

聲明繼續寫道：「我們預計今晚將有更多航班出現延誤，我們正致力解決此問題。安全是我們的首要任務，我們將與乘客合作，確保他們安全抵達目的地。」

2025年5月7日，美國新澤西州，圖為停泊在紐瓦克國際機場（Newark Airport）停機坪上的聯合航空客機。（Reuters）

聯合航空表示，已起飛的航班可以繼續飛往目的地，聯航快運（United Express）的地區航班不受影響，但由於停飛已造成一些交通堵塞，部分樞紐機場的航班可能會出現延誤。

據報道，這些停駛造成的延誤確切數量尚不清楚，但已達數百架，且數量還在增加。

據奧黑爾機場一名乘客拍攝的影片顯示，一排聯合航空的客機停在停機坪上，這些飛機剛降落不久，因為沒有可用的登機閘口而要「大排長龍」。

2025年7月2日，美國聯合航空（United Airlines）的客機停泊在科羅拉多州丹佛市的丹佛國際機場。（Getty）

聯合航空還向乘客發送一條手機短信，內容包括：「由於技術故障，我們暫時將部分聯合航空的航班留在出發機場，以保持目的地機場的登機閘口暢通。這可能會導致航班在今晚出現延誤，我們正致力解決這個問題。」