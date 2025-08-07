意大利批准西西里島跨海大橋　建成後將成世界最長懸索橋

意大利8月6日正式批准建造連接意大利大陸和西西里島（Sicily）的世界最大懸索橋。這項耗資135億歐元（約1,236港元）的大型基礎設施項目，長期以來因對其規模、地震威脅、環境影響以及黑手黨干預的擔憂而擱置。意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）表示，這座橋「將成為一個具有全球意義的工程象徵」。



美媒報道，意大利交通部長兼副總理薩爾維尼（Matteo Salvini），在羅馬舉行的新聞發布會上表示，該項目每年將創造12萬個就業崗位，並促進經濟落後的南意大利發展，因與這座橋相配套的道路和其他基礎設施項目，將帶來更多數十億的投資。

2025年8月6日，意大利交通部長兼副總理薩爾維尼（Matteo Salvini），在羅馬舉行的新聞發布會上表示，批准由國家出資興建的墨西拿海峽大橋計劃。（Getty）

薩爾維尼亦稱，一旦獲得意大利審計法院的批准，前期工作或於今年9月底至10月初開始，正式建設則將於明年開工，並預計於2032年至2033年間竣工。

大橋全長近3.7公里，橋面將設有雙軌鐵路，並雙向各設3條行車道，預計每小時可通行6,000輛汽車，每天可通行200列火車，使渡輪過境海峽的時間從100分鐘縮短至汽車過境的10分鐘。

2025年8月5日，意大利墨西拿海峽全景。該區域是連接西西里島和義大利大陸的懸索橋規劃工地的一部分，預計將於2025年下半年動工。（Reuters）

自1969年意大利政府首次徵集提案以來，墨西拿海峽大橋已多次被批准和取消，梅洛尼總理政府則於2023年重啟了該項目。