曼谷大樓倒塌案　泰國正式起訴23被告　包括中鐵十局泰國公司

緬甸3月發生地震後，泰國曼谷一棟興建中的審計署大樓倒塌，造成至少95人死亡，泰國檢察機關8月7日正式起訴23名被告，包括16名個人與7間公司，其中包括中鐵十局（泰國）有限公司。



在緬甸3月28日發生7.7級大地震後，位於泰國曼谷的30層國家審計署大樓是地震中該國唯一倒塌的建築。該棟大樓的建設由意大利-泰國發展公司（ITD.BK）與中鐵十局（泰國）有限公司共同合資的企業完成。

緬甸28日發生芮氏規模8.2強震，導致泰國曼谷一棟興建中的30層大樓「爆炸式」倒塌。（X@vaitor）

泰國總檢察長辦公室發言人Sakkasem Nisaiyok週四（7日）在一份聲明中表示，意大利-泰國公司總裁兼中鐵十局（泰國）有限公司高層Premchai Karnasuta，與其他20多名被告，因違反建築法規和因疏忽造成死亡而遭正式起訴。

聲明稱，其他一些嫌疑人還被指控偽造工程文件。

在地震後，泰國多個部門就大樓倒塌的多個問題展開調查，包括涉嫌使用不符標準的鋼材等。