特朗普談美俄元首會晤　稱普京不須同意先與澤連斯基會面

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）8月7日表示，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）不必同意先與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）會面才能與他會晤。



路透社報道，特朗普7日在白宮回應記者提問時，否認普京與澤連斯基會晤是「特普會」的先決條件。

美媒《政治報》早前引述一名白宮官員稱，普京必須與澤連斯基會面，才能與特朗普進行雙邊會晤。

2025年8月6日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室發表講話。（Reuters）

俄羅斯總統助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）7日稍早表示，普京和特朗普將在未來幾天會晤，但俄方拒絕就普京、特朗普以及澤連斯基的三方會談置評；普京則表示，他認為俄烏元首會談是有可能發生，但可惜目前時機尚未成熟。

另外，特朗普也提到他早前對俄羅斯發出的8月8日俄烏停火期限，指「死線」是否有效將取決於普京的行動及言論。

2025年7月25日，俄羅斯莫斯科，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）透過視像連線主持與安全局成員的會議。（Reuters）

美國務卿魯比奧（Marco Rubio）7日曾透露，特朗普將在未來24至36小時內會否對俄羅斯實施二級制裁。