特朗普談美俄元首會晤 稱普京不須同意先與澤連斯基會面
撰文：劉耀洋
出版：更新：
美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）8月7日表示，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）不必同意先與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）會面才能與他會晤。
路透社報道，特朗普7日在白宮回應記者提問時，否認普京與澤連斯基會晤是「特普會」的先決條件。
美媒《政治報》早前引述一名白宮官員稱，普京必須與澤連斯基會面，才能與特朗普進行雙邊會晤。
俄羅斯總統助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）7日稍早表示，普京和特朗普將在未來幾天會晤，但俄方拒絕就普京、特朗普以及澤連斯基的三方會談置評；普京則表示，他認為俄烏元首會談是有可能發生，但可惜目前時機尚未成熟。
另外，特朗普也提到他早前對俄羅斯發出的8月8日俄烏停火期限，指「死線」是否有效將取決於普京的行動及言論。
美國務卿魯比奧（Marco Rubio）7日曾透露，特朗普將在未來24至36小時內會否對俄羅斯實施二級制裁。
白宮證實特普會或最快下周舉行 特朗普：俄烏同意的可能性非常大美媒：特朗普擬最快下週面對面晤普京 後再齊與澤連斯基三方會談俄羅斯：普京特朗普計劃未來數天會晤 目標是下週中美關稅戰8月12日會否捲土重來 關鍵看普京能否搞定特朗普